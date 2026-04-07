Ce salarii au angajații Clubului Sportiv Municipal Ploiești. Cât câștigă directorul

Serialul Observatorul Prahovean care analizează veniturile din instituțiile publice din Ploiești continuă astăzi cu Clubul Sportiv Municipal (CSM) Ploiești. Datele oficiale transmise redacției arată diferențe semnificative între salariile funcțiilor de conducere și cele ale personalului de execuție, dar și modul în care sporurile și indemnizațiile contribuie la veniturile finale.
Conducerea CSM Ploiești: salarii de peste 14.000 lei brut
La nivel de conducere, salariile brute depășesc pragul de 14.000 de lei lunar:
Directorul are un salariu de bază de 14.076 lei, la care se adaugă un spor pentru condiții vătămătoare de 141 lei, ajungând la un salariu brut de 14.217 lei și un net de aproximativ 8.317 lei.
Directorul adjunct încasează un brut de 14.006 lei, rezultat dintr-un salariu de bază de 13.524 lei și un spor de 135 lei, cu un net de 8.197 lei.
Contabilul-șef are cel mai mare venit brut din conducere: 15.011 lei (salariu de bază 14.876 lei, care include și un spor CFP de 10%, plus spor de condiții de 149 lei), iar în mână ajunge la 8.785 lei.
Șeful de serviciu are un salariu de bază de 15.525 lei, dar venitul brut raportat este de 12.997 lei, la care se adaugă indemnizația de hrană (337 lei) și sporul de condiții (155 lei), rezultând un net de 7.607 lei.
Personalul de execuție: diferențe mari între funcții
În zona de execuție, salariile sunt considerabil mai mici, dar includ aproape toate indemnizația de hrană (347 lei) și sporuri pentru condiții vătămătoare:
- Inspector de specialitate IA și consilier juridic IA: salariu brut de 10.398 lei, net de 6.112 lei.
- Inspector de specialitate II: brut 7.170 lei, net 4.197 lei (include spor CFP 10%).
- Șef formație pază: brut 7.371 lei, net 4.312 lei.
- Paznic: brut 7.381 lei, net 4.321 lei, beneficiind și de un spor de noapte de 25%.
- Șofer și muncitor calificat: brut 6.999 lei, net 4.089 lei.
- Casier și administrator: brut 6.310 lei, net 3.694 lei.
- Îngrijitor: brut 6.127 lei, net 3.587 lei.
- Muncitor necalificat: cel mai mic venit, cu un brut de 5.762 lei și un net de 3.383 lei.
Sporuri și indemnizații: diferența dintre brut și net
Toți angajații beneficiază de indemnizația de hrană (în general 347 lei), iar sporul pentru condiții vătămătoare variază între aproximativ 54 și 155 lei. În unele cazuri apar și sporuri suplimentare:
- spor CFP de 10% pentru anumite funcții (ex: contabil-șef, inspector II),
- spor de noapte de 25% pentru paznici.
