Ce salarii au angajații de la Parcul Constantin Stere Bucov. Cine câștigă cei mai mulți bani

Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” din Ploiești, instituție aflată în subordinea Consiliului Local Ploiești, are peste o sută de angajați și o structură complexă de servicii, de la conducere și compartimente administrative până la personalul care întreține parcul, spațiile verzi sau Grădina Zoologică Bucov.

Funcțiile și salariile arată diferențe semnificative între veniturile conducerii și cele ale angajaților din zona operațională. Dacă directorul instituției depășește 8.300 de lei net, majoritatea muncitorilor calificați au salarii în jur de 4.000 de lei net.

Directorul instituției depășește 8.300 lei net

Cel mai mare salariu din instituție este cel al directorului Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”.

Acesta are un salariu de bază de 14.076 lei, la care se adaugă un spor de 1% pentru condiții de muncă (141 lei), acordat în baza HCL 111/28.03.2025.

Astfel, salariul brut ajunge la 14.217 lei, iar venitul net este de 8.312 lei.

Directorul adjunct este plătit ușor sub acest nivel.

Cu un salariu de bază de 13.524 lei și un spor de 1% (135 lei), acesta ajunge la un salariu brut de 13.659 lei, ceea ce înseamnă un salariu net de 8.081 lei.

În instituție există mai mulți șefi de servicii, fiecare coordonând structuri precum spații verzi, zoo, financiar-contabilitate sau servicii administrative.

În general, aceștia au un salariu de bază de 12.525 lei, la care se adaugă sporuri pentru condiții de muncă sau responsabilități suplimentare. În cele mai multe cazuri, salariul brut ajunge la aproximativ 12.650 – 12.825 lei, iar veniturile nete sunt cuprinse între 7.400 și 7.700 lei.

Un caz aparte apare în Serviciul Financiar-Contabilitate, unde șeful serviciului beneficiază și de spor CFP de 10% pentru control financiar preventiv, acordat conform art. 15 din Legea 153/2017.

Astfel, salariul brut ajunge la 13.903 lei, iar salariul net la 7.978 lei.

Inspectorii de specialitate depășesc 6.000 lei net

Inspectorii de specialitate reprezintă categoria de execuție cel mai bine plătită din instituție.

Un inspector de specialitate grad IA are, în general, un salariu de bază de aproximativ 9.995 lei, la care se adaugă un spor de 1% (aproximativ 100 lei).

În aceste condiții, salariul brut ajunge la 10.095 lei, iar venitul net se situează în jurul valorii de 6.000 de lei.

În funcție de gradație sau sporuri suplimentare, salariul brut poate depăși 10.200 lei, iar netul poate ajunge la peste 6.100 lei.

Muncitorii calificați, salarii de aproximativ 4.000 lei net

Cea mai numeroasă categorie de angajați este cea a muncitorilor calificați, care lucrează în special la întreținerea parcului, a spațiilor verzi și a grădinii zoologice.

Majoritatea au un salariu de bază de aproximativ 6.266 lei, la care se adaugă un spor pentru condiții de muncă de 300 lei, acordat conform OUG 36/30.06.2025.

În aceste condiții, salariul brut ajunge la 6.566 lei, iar salariul net este, în general, între 3.900 și 4.200 lei, în funcție de gradație.

Există însă și cazuri cu venituri mai mici. De exemplu, un muncitor calificat cu gradație mică are un salariu de bază de 5.408 lei, ceea ce duce la un salariu brut de 5.708 lei și un venit net de aproximativ 3.390 lei.

Alte funcții din instituție

În structura instituției se regăsesc și alte posturi administrative sau tehnice.

Casierii, de exemplu, au salarii brute de aproximativ 5.963 lei, ceea ce înseamnă venituri nete de 3.600 – 3.700 lei.

Referenții câștigă aproximativ 3.258 lei net, în timp ce șoferii au salarii care variază semnificativ, între 2.103 lei net și aproximativ 4.000 lei net, în funcție de gradație și sporuri.

Un magaziner are un salariu brut de 5.963 lei, ceea ce înseamnă un salariu net de aproximativ 3.701 lei.

Diferențele salariale

Datele arată o diferență clară între conducere și personalul de execuție.

Dacă directorul instituției depășește 8.300 lei net, iar șefii de servicii se apropie de 8.000 lei net, majoritatea muncitorilor câștigă aproximativ 4.000 lei net, iar unele funcții tehnice coboară chiar sub 3.500 lei net.

În termeni simpli, salariul directorului este de aproximativ două ori mai mare decât cel al unui muncitor calificat.

Top 10 cele mai mari salarii din instituție

Conform situației funcțiilor și salariilor pentru decembrie 2025, cele mai mari salarii nete din Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” sunt următoarele:

Director – 8.312 lei net (14.217 lei brut)

Director adjunct – 8.081 lei net (13.659 lei brut)

Șef serviciu Financiar-Contabilitate – 7.978 lei net (13.903 lei brut, cu spor CFP)

Șef serviciu Ocrotirea Animalelor Comunitare – 8.016 lei net (12.825 lei brut)

Șef serviciu Zoo – 8.143 lei net (12.825 lei brut)

Șef serviciu Resurse Umane – 7.534 lei net (12.650 lei brut)

Șef serviciu Administrativ și Achiziții Publice – 7.485 lei net (12.650 lei brut)

Șef serviciu Spații Verzi – 7.492 lei net (12.650 lei brut)

Inspector specialitate (grad IA) – aproximativ 6.169 lei net (10.295 lei brut)

Inspector specialitate (grad IA) – aproximativ 6.046 lei net (10.095 lei brut)

Vezi documentul complet aici: SALARII_PARCUL_BUCOV_PLOIESTI

