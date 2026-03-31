Ce salarii au și ce sporuri primesc bibliotecarii de la Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” din Ploiești. Cât câștigă managerul

Serialul Observatorul Prahovean dedicat salariilor din instituțiile publice din Ploiești și Prahova continuă astăzi cu o radiografie detaliată a veniturilor din cadrul Bibliotecii Județene „Nicolae Iorga”. Datele oficiale arată diferențe semnificative între funcțiile de conducere și cele de execuție, dar și o structură relativ standardizată a veniturilor, în care indemnizațiile și sporurile completează consistent salariul de bază.

Cele mai mari salarii din instituție

În fruntea instituției se află managerul, care are un salariu de bază brut de 8.677 lei. La acesta se adaugă indemnizația de hrană (347 lei) și sporul pentru condiții vătămătoare (300 lei), rezultând un salariu brut lunar de 9.324 lei. După reținerea taxelor, managerul rămâne cu un salariu net de 5.455 lei.

Foarte apropiat ca nivel salarial este contabilul-șef, care are un salariu de bază brut de 7.972 lei. Acesta beneficiază și de o indemnizație CFP de 10% (684 lei), plus indemnizația de hrană și sporul pentru condiții vătămătoare. Salariul brut ajunge astfel la 9.303 lei, iar netul lunar este de 5.443 lei.

La nivel de conducere intermediară, un șef de serviciu câștigă un salariu de bază brut de 6.821 lei, care ajunge la 7.468 lei brut după adăugarea indemnizației de hrană și a sporului de condiții vătămătoare. Salariul net este de 4.370 lei.

În zona de execuție, diferențele sunt mai vizibile, în funcție de studii și atribuții.

Ce salarii au bibliotecarii de la Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” din Ploiești

Bibliotecarii cu studii superioare (S/IA) pornesc de la un salariu de bază brut de 6.654 lei. Într-un caz, venitul este completat de o indemnizație de doctorat de 1.040 lei, ajungând la un salariu brut de 8.341 lei și un net de 4.891 lei.

Fără acest beneficiu, un alt bibliotecar cu același nivel de studii ajunge la 7.301 lei brut și 4.272 lei net.

Pentru bibliotecarii cu salarii de bază mai mici, de exemplu 6.492 lei, venitul total ajunge la 7.139 lei brut și 4.177 lei net. Cei cu studii medii sau postliceale (SSD sau PL) au salarii de bază între 5.710 și 5.722 lei, respectiv 5.424 lei, iar veniturile finale variază între aproximativ 6.071 și 6.369 lei brut, cu salarii nete între 3.552 și 3.727 lei.

La nivel inferior, un bibliotecar cu studii medii (M/IA) are un salariu de bază de 5.227 lei, care ajunge la 5.874 lei brut și 3.443 lei net.

Ceilalți angajați

În departamentele suport, economiștii din cadrul serviciului Financiar-Contabilitate câștigă între 7.178 și 7.823 lei brut, în funcție de indemnizațiile acordate, iar salariile nete sunt de 4.199 lei, respectiv 4.577 lei.

Un inspector de specialitate din Resurse Umane sau Achiziții are un salariu brut de 7.177 lei și un net de 4.209 lei, plecând de la un salariu de bază de 6.530 lei.

Referenții au un salariu de bază de 5.977 lei, ajungând la 6.624 lei brut și 3.853 lei net.

În zona funcțiilor auxiliare, diferențele sunt și mai evidente. Un mânuitor de carte sau un supraveghetor de sală are un salariu de bază de 4.050 lei, care ajunge la 4.697 lei brut și 2.834 lei net. Muncitorii și șoferii au salarii de bază de 5.514 lei, iar veniturile totale ajung la 6.161 lei brut și 3.605 lei net.

Toți angajații beneficiază, în general, de două componente fixe suplimentare: indemnizația de hrană (347 lei) și sporul pentru condiții vătămătoare (300 lei). În anumite cazuri, se adaugă indemnizația CFP de 10% sau indemnizația de doctorat, ceea ce poate crește semnificativ venitul brut.

Un exemplu concret de calcul arată că, pentru un șef de serviciu cu salariu brut de 7.468 lei, contribuțiile sunt de aproximativ 1.867 lei (CAS) și 747 lei (CASS), iar impozitul este de 484 lei, rezultând un net de 4.370 lei. Pentru un bibliotecar cu 7.301 lei brut, netul este de aproximativ 4.272 lei.

Vezi răspunsul complet aici: SALARII_BIBLIOTECA_NICOLAE_IORGA_PLOIESTI

