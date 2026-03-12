Ce salarii au angajații de la Clubul Sportiv alPHa Prahova. Cât câștigă directorul și consilierii

Clubul Sportiv alPHa Prahova, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Prahova, are în prezent o structură administrativă relativ restrânsă, formată din opt posturi contractuale. Serialul Observatorul Prahovean prin care aducem în atenția publicului salariile din instituțiile publice din Ploiești continuă.

Potrivit unui răspuns transmis la solicitarea Observatorul Prahovean, cel mai mare salariu din instituție este cel al directorului, care încasează un venit brut de 14.300 de lei pe lună, echivalentul unui salariu net de aproximativ 8.365 de lei.

În restul structurii administrative, majoritatea angajaților ocupă funcții de consilier, nivel de execuție, în diferite compartimente ale clubului.

Directorul conduce instituția cu un salariu de peste 8.000 de lei net

Postul de director reprezintă singura funcție de conducere din organigrama clubului. Pentru această poziție, salariul brut este de 14.300 de lei, fără sporuri suplimentare, rezultând un venit net de aproximativ 8.365 de lei.

Instituția este condusă în prezent de Ionuț Urzeală, care a preluat conducerea clubului în contextul reorganizării Clubului Sportiv Județean Prahova și transformării acestuia în alPHa Prahova.

Consilierii câștigă între aproximativ 3.800 și 5.900 de lei net

Cea mai mare parte a personalului este formată din consilieri de execuție. Aceștia lucrează în compartimente precum financiar-contabilitate, secretariat, achiziții publice, resurse umane sau coordonarea secțiilor sportive.

În cazul consilierilor de grad 1A, salariul brut este de 8.871 de lei. În funcție de sporuri și indemnizația de hrană, venitul brut total poate ajunge la aproximativ 9.217–10.104 lei, ceea ce înseamnă salarii nete cuprinse între aproximativ 5.392 și 5.911 lei.

Pentru funcțiile de consilier grad II, salariul brut este mai mic, de aproximativ 6.171 de lei. Cu indemnizația de hrană inclusă, venitul brut total ajunge la aproximativ 6.517 lei, rezultând un salariu net de circa 3.812 lei.

Mai multe posturi sunt vacante

Documentele transmise redacției arată că nu toate posturile din organigramă sunt ocupate. De exemplu, funcțiile de consilier pentru monitorizarea și verificarea activității, achiziții publice, resurse umane, SSM și administrativ erau vacante la momentul transmiterii informațiilor.

Pentru aceste posturi, salariile brute de bază ar urma să fie de aproximativ 7.125 lei pentru consilier grad 1A și 5.080 lei pentru consilier grad II.

Sporuri limitate pentru angajați

Pe lângă salariul de bază, unii angajați beneficiază de sporul CFP (control financiar preventiv) de 10% și de indemnizația de hrană. Acestea pot crește venitul brut lunar cu câteva sute de lei, însă diferențele nu sunt foarte mari în comparație cu salariul de bază.

De exemplu, în cazul unui consilier din compartimentul financiar-contabilitate, sporul CFP poate ajunge la aproximativ 887 de lei brut, la care se adaugă indemnizația de hrană de 346 de lei.

Diferența salarială între conducere și execuție

Analizând grila salarială, diferența dintre conducerea instituției și personalul de execuție este de aproximativ 2.400 de lei net.

Astfel, dacă directorul încasează peste 8.300 de lei net, un consilier de grad 1A ajunge la cel mult aproximativ 5.900 de lei net, iar un consilier grad II are un venit de circa 3.800 de lei.

Răspunsul complet aici: SALARII_ALPHA_PRAHOVA

