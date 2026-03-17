Salarii la stat în Ploiești. Directorul de la Hale și Piețe poate ajunge la peste 22.000 de lei brut

Serialul Observatorul Prahovean privind salariile din instituțiile publice din Ploiești și Prahova continuă cu S.C. Hale și Piețe S.A., societatea care administrează piețele agroalimentare din municipiu.

- Publicitate -

Trebuie precizat că angajații societății nu au statut de funcționari publici, iar salariile nu sunt stabilite în baza legii salarizării unitare din sectorul public, ci în baza contractului colectiv de muncă și a legislației muncii.

Directorul, cel mai mare salariu din societate

Conform datelor furnizate, directorul societății are cel mai mare venit.

- Publicitate -

Salariul de bază al acestuia este cuprins între 15.384 și 22.222 de lei brut, ceea ce înseamnă un venit net estimat între 9.000 și 13.000 de lei.

Pe pozițiile următoare, în ierarhia salarială, se află șefii de serviciu, cu salarii brute cuprinse între 6.750 și 10.168 lei, ceea ce înseamnă un venit net între aproximativ 3.795 și 5.809 lei.

Salariile consilierilor, economiștilor și inspectorilor

În zona funcțiilor de specialitate, salariile sunt sensibil mai mici. Astfel:

- Publicitate -

Consilierii au salarii brute între 6.679 și 6.738 lei, cu venituri nete între 3.761 și 3.802 lei.

Inspectorii de specialitate au salarii brute între 4.050 și 7.723 lei, ceea ce înseamnă venituri nete între 2.430 și 4.378 lei.

Economiștii pot ajunge la salarii brute între 4.050 și 7.303 lei, cu salarii nete estimate între 2.430 și 4.156 lei.

Personal administrativ și operativ

Pentru posturile administrative și de execuție, veniturile sunt apropiate de nivelul salariului minim sau doar ușor peste acesta.

De exemplu:

Contabilul are un salariu brut de aproximativ 4.500 lei, ceea ce înseamnă un venit net de circa 2.549 lei.

Administratorii de piețe și târguri sau de condominii au salarii brute între 4.450 și 5.358 lei, cu venituri nete între 2.508 și 2.997 lei.

Referenții au salarii brute între 4.050 și 6.072 lei, netul fiind între 2.388 și 3.419 lei.

Casierii câștigă brut între 4.092 și 4.440 lei, ceea ce înseamnă venituri nete între 2.468 și 2.499 lei.

Muncitorii calificați și necalificați

La baza grilei salariale se află muncitorii.

- Publicitate -

Muncitorii calificați au salarii brute între 4.050 și 5.198 lei, cu venituri nete între 2.411 și 2.908 lei.

Muncitorii necalificați au salarii brute între 4.050 și 4.374 lei, ceea ce înseamnă salarii nete între 2.430 și 2.479 lei.

Sporuri și beneficii

Pe lângă salariile de bază, angajații S.C. Hale și Piețe S.A. pot primi și o serie de sporuri și beneficii, acordate în funcție de programul de lucru și de atribuțiile postului.

- Publicitate -

Printre acestea se numără:

Spor pentru ore suplimentare, compensate prin ore libere sau spor de 100% din salariul de bază;

Spor pentru zile de sărbători legale, de minimum 100%;

Spor pentru weekend, de 20% pentru orele lucrate sâmbăta și duminica;

Spor de noapte, de 25% din salariul de bază, dacă activitatea de noapte depășește 3 ore pe zi;

Spor pentru funcții și atribuții suplimentare, care poate ajunge până la 50% din salariul de bază;

Spor pentru viza CFP, de până la 10% din salariul de bază.

La acestea se adaugă și tichete de masă în valoare de 35 de lei pentru fiecare zi lucrătoare, precum și ajutoare ocazionale de 300 de lei acordate de Paște și Crăciun.

Consultă răspunsul integral AICI: Salarii_HALE_SI_PIETE_PLOIESTI

- Publicitate -

