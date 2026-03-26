Ce salarii au și ce sporuri primesc angajații RASP Ploiești. Cine este cel mai bine plătit

Angajații Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești (RASP), instituție aflată în subordinea Consiliului Local și responsabilă de monitorizarea serviciilor publice din oraș, de la salubritate la utilități și iluminat public, primesc salarii cuprinse între 4.000 și 22.000 lei brut.

Datele oficiale valabile la 1 ianuarie 2026 arată o structură salarială tipică pentru sectorul public: salarii de bază consistente la vârf, completate ocazional de sporuri, dar cu diferențe evidente între nivelurile ierarhice.

Vârful ierarhiei: salarii de peste 10.000 lei net

Cel mai bine plătit post din instituție este cel de director, cu un salariu de bază de 22.500 lei brut lunar. După reținerea contribuțiilor (CAS 5.625 lei, CASS 2.250 lei) și a impozitului (1.463 lei), rezultă un venit net de 13.163 lei.

În top se mai regăsesc:

Director tehnic – 17.990 lei brut (10.524 lei net)

Contabil șef – 17.000 lei brut (9.945 lei net)

Șef serviciu – 14.600 lei brut (8.541 lei net)

Zona de mijloc: specialiști între 6.000 și 7.000 lei net

Majoritatea funcțiilor tehnice și administrative se încadrează în zona medie de salarizare:

Inspector de specialitate – 10.900 lei brut (6.377 lei net)

Economist – 10.900 lei brut (6.377 lei net)

Specialist SSM – 10.900 lei brut (6.377 lei net)

Administrator rețea calculatoare – 11.100 lei brut (6.494 lei net)

Consilier juridic – 9.800 lei brut (5.733 lei net)

Un caz particular este un post de inspector de specialitate care beneficiază de spor de week-end de 5% (545 lei), ajungând la 11.445 lei brut total (6.695 lei net)

Referenți și funcții suport: sporuri punctuale care cresc venitul

Pentru funcțiile administrative inferioare, sporurile fac diferența: referent – 6.200 lei brut (3.808 lei net), un alt referent beneficiază de spor de handicap 15% (930 lei) și ajunge la 7.130 lei brut (4.171 lei net)

Tot aici:

Casier – 6.200 lei brut (3.627 lei net)

Șofer – 6.200 lei brut (3.627 lei net)

La baza grilei: salarii sub 3.000 lei net

Cele mai mici venituri din instituție sunt în zona personalului auxiliar. Un îngrijitor, de exemplu, primește 4.200 lei brut, iar după taxe acesta rămâne cu o sumă netă de 2.457 lei. Acesta este, de altfel, cel mai mic salariu din grila analizată.

Cum se calculează salariile: contribuții și sporuri

Structura veniturilor este standard pentru sectorul public:

CAS (25%)

CASS (10%)

Impozit (10%) aplicat bazei impozabile

Sporurile sunt limitate și apar doar punctual:

5% spor de week-end pentru un inspector

15% spor de handicap pentru un referent

În rest, majoritatea angajaților nu beneficiază de sporuri suplimentare, ceea ce face ca salariul de bază să fie principalul determinant al venitului.

