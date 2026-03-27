Percheziții la DSU. Telefonul lui Raed Arafat, ridicat de procurori

Vineri, 27 martie 2026, au avut loc percheziţii la mai multe spitale din Bucureşti şi din ţară, dar şi la Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU).

Potrivit surselor Observator, sunt vizate două spitale din Bucureşti, Floreasca şi Gerota. Conform procurorilor, sunt doi medici de la spital Floreasca şi unul de la Gerota care ar fi lucrat şi la DSU, iar suspiciunea anchetatorilor este că medicii nu s-ar fi prezentat şi la DSU.

Raed Arafat, şeful DSU, nu a dorit să comenteze pentru moment pe marginea acestui subiect. „O să ieșim cu un comunicat. Este IN REM (n.red. ancheta), este în analiză, nu am ce să comentez până nu vedem despre ce este vorba. Nu o să comentez, o să ieșim cu un comunicat”, a declarat Raed Arafat pentru Observator.

Întrebat dacă se se numără printre persoanele cărora le-a fost ridicat telefonul, Arafat a răspuns: „Nu o să comentez acum”, potrivit sursei citate.