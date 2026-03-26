Creativitate din Prahova pe scena Londrei: Alexandra Catrangiu, despre „Celebrating Women”

Alexandra Catrangiu, Art Director al evenimentului „ Celebrating Women”, este una dintre vocile creative care dau identitate celei de-a doua ediții a proiectului organizat la Londra. Într-o formulă artistică ce aduce împreună moda, arta florală și referințele brâncușiene, Alexandra Catrangiu vorbește într-un interviu acordat Observatorului Prahovean, partenerul media al evenimentului, despre construcția vizuală a proiectului, despre emoția pe care echipa își dorește să o transmită publicului și despre felul în care creativitatea românească poate fi pusă în valoare pe o scenă internațională. Evenimentul este organizat cu sprijinul Ambasadei României la Londra, la sediul Institutului Cultural Român din Londra.

Reporter: Cum ați construit direcția artistică a ediției „Celebrating Women. Celebrating Brâncuși.”?

Povestea „Celebrating Women” a luat naștere în 2025, odată cu prima ediție, din iubirea pentru frumos, pentru arta modei și arta floristică și din dorința de a arăta lumii că putem creiona propriile noastre concepte în arta vizuală.

Anul acesta am ales să extindem povestea, celebrându-l și pe maestrul Brâncuși, fiind anul închinat acestuia, îmbinând armonios colecții de modă cu inspirație din arhitectura maestrului, accesorii de flori arhitecturale de tip instalații și bijuterii marca Chic Fleuriste, dans contemporan și alte surprize, toate într-un dans perfect, prin care ne dorim să lăsăm multă emoție publicului din Londra.

Omagiu lui Brâncuși

În ce fel se regăsește inspirația brâncușiană în construcția vizuală a evenimentului?

Ne-am dorit să îl aducem pe maestrul Constantin Brâncuși mai aproape de inimile celor care deja îl iubim sau abia îl descoperim, prin colecțiile designerilor români care îl vor omagia nu prin replică, ci prin spirit și simțire, prin bucuria de a ne inspira din valoarea pe care maestrul a lăsat-o lumii și pe care ne dorim să rămână vie pentru eternitate.

Cum ați transpus idei precum simplitatea, verticalitatea și esența în universul modei și al instalației artistice?

Arhitectura brâncușiană frapează prin simplitate, prin linii fine ce se roagă cerului, prin arhitectura sa atât de precisă, care taie răsuflarea privitorului. Aceleași elemente se regăsesc și în colecția mea, căci Brâncuși nu poate fi replicat.

A stat și va sta la baza inspirației artiștilor în creațiile fiecăruia, prin eleganța și măreția cu care el și-a spus poveștile în călătoria sa pe pământ.

Ce trebuie să înțeleagă publicul despre faptul că acest eveniment nu este doar un fashion show, ci o experiență artistică?

Iubesc să las emoții în oameni. Iar acest eveniment exact asta își propune: multă emoție, un spectacol complex ce îmbină perfect arta din diferite domenii într-o linie artistică pe care am creionat-o împreună cu echipa.

Defilările vor fi unele clasice, muzica atent aleasă, chiar și din repertoriul românesc, dansul contemporan, expoziția imersivă, duse toate în spațiul Institutului Cultural Român, sub umbrela Ambasadei României la Londra.

”Îmi las câte o bucată din suflet în fiecare proiect”

Ce definesc, din punct de vedere estetic, defilările semnate Alexandra Catrangiu Studio și Idyllic în cadrul acestei ediții?

Colecția semnată de către mine are o linie arhitecturală în culori neutre, ce te duc cu gândul la sculpturi, linii și curbe uneori exagerate, alteori discrete, ce îmbracă silueta perfect imperfectă a femeii, o colecție pe care mi-am dorit-o ca un tablou.

Rochiile și costumele au accente feminin-masculine, așa cum brandul meu deja și-a semnat linia. Împreună cu Idyllic am curatoriat piese minimaliste, fine, elegante, în culori ivory și alb, ce vor sublinia feminitatea, căci celebrăm femeia în toate aspectele ei.

Ce tip de emoție sau stare vă doriți să simtă publicul care va participa la eveniment?

Misiunea mea nu se reduce doar la a crea haine și styling, ci la a crea stări, emoții. Cred că aici se termină și începe din nou drumul pe care l-am ales pentru a-mi duce cadoul pe care l-am primit în viața asta către oameni.

Îmi las câte o bucată din suflet în fiecare proiect și eveniment pe care îl organizez și sper ca publicul să se hrănească din energia noastră. Iar el, la rându-i, să ne încălzească inima cu sclipirea aceea în ochi pe care eu o caut atunci când, cu modestie, culeg aplauzele. Căci aceasta este hrana artistului.

”Laura Drăghici este omul de la care eu învăț zi de zi”

Cât de importantă este colaborarea cu Laura Drăghici și cu restul echipei creative în realizarea unei experiențe complete?

Mereu am căutat să mă înconjor de oameni valoroși și cu aceleași principii și valori comune, iar Laura Drăghici nu numai că este un om de la care eu învăț zi de zi lucruri și care mă îmbogățește și mă crește, este o prietenă care mă vede.

Echipa e formată dintr-o trinitate, alăturându-se și Vera Constantinescu, omul din spatele nostru, omul de comunicare și catalizatorul ideilor noastre. Cred că împreună, cu profesionalism, etică, multă muncă și respect, reușim să ducem proiecte ambițioase la nivel internațional de succes, căci nimic nu putem face singuri.

Relația noastră a trecut granițele profesionale, suntem acolo împreună, cu încredere, cu iubire, libertate și respect pentru munca fiecăreia, într-o prietenie curajoasă. Cred că acesta e secretul.

Echipa e numeroasă însă, alăturându-se profesioniști din domenii precum make-up, hair, photo, modelling, tot ce poate susține un show de modă și cărora le sunt recunoscătoare că sunt în povestea noastră.

Ce spune această ediție despre felul în care creativitatea românească poate fi prezentată astăzi pe o scenă internațională?

Suntem fericite că „Celebrating Women” se află deja la a doua ediție, în care ne-am dorit să aducem plus valoare anteriorului. Visăm într-o creștere firească, în pași eleganți, fără să sărim etape importante în creșterea noastră profesională.

Onoarea de a fi pe o scenă internațională ne responsabilizează și ne stimulează să oferim mai mult, mai bun, mai calitativ, mai emoțional. Nu știm unde duce drumul acesta. Dar știm sigur că suntem cu inimile în palme, dăruind publicului cea mai frumoasă expresie umană subiectivă și creativă: ARTA. Căci arta este adevărul absolut.

Mai multe informații despre proiect pot fi găsite pe platforma oficială:

celebrating-women.com