Laura Drăghici, fondatoarea ChicFleuriste, duce din nou la Londra proiectul „Celebrating Women”

Designerul floral internațional Laura Drăghici, fondatoarea ChicFleuriste, organizează la Londra a doua ediție a proiectului „Celebrating Women”, un eveniment care aduce împreună moda, arta florală și expresia contemporană a feminității. Desfășurat sub tema „Celebrating Women. Celebrating Brâncuși.”, proiectul propune publicului internațional o experiență artistică în care creativitatea românească este pusă în valoare într-un context cultural de prestigiu. Evenimentul este organizat cu sprijinul Ambasadei României la Londra, la sediul Institutului Cultural Român din Londra.

- Publicitate -

Observatorul Prahovean, partenerul media al evenimentului, a stat de vorbă cu Laura Drăghici, inițiatoarea proiectului Celebrating Women.

Reporter: Cum a apărut ideea proiectului Celebrating Women și ce v-a motivat să îl duceți pentru a doua oară la Londra?

- Publicitate -

Ideea proiectului Celebrating Women a pornit din dorința de a crea un spațiu în care feminitatea să fie exprimată autentic, prin artă și colaborare, dar și din experiența mea ca designer floral internațional și din dorința de a duce arta florală pe scenele show-urilor de modă. Această abordare m-a inspirat să o pun în dialog direct cu moda și arta, transformând-o într-o formă de expresie artistică complexă.

Prima ediție ne-a arătat că există o comunitate – atât românească, cât și britanică – deschisă și receptivă la astfel de inițiative care aduc în prim-plan cultura, sensibilitatea și dialogul artistic contemporan. Londra a devenit astfel un context firesc pentru continuarea proiectului, nu doar prin diversitatea sa culturală, ci și prin interesul real pentru inițiative care valorifică identitatea și creativitatea. Sprijinul Ambasadei României la Londra a fost, de asemenea, esențial, oferindu-ne cadrul pentru a promova cultura românească într-un spațiu internațional relevant.

A doua ediție vine natural, ca o evoluție a proiectului, ca o dorință de a consolida puntea între comunități și de a continua un dialog artistic care adună oameni, idei și perspective.

- Publicitate -

”Este o întâlnire între artă și feminitate”

Ce înseamnă pentru dumneavoastră faptul că această ediție are loc sub tema „Celebrating Women. Celebrating Brâncuși.”?

Tema „Celebrating Women. Celebrating Brâncuși.” este una pe care ne-am dorit-o în mod special, fiind anul dedicat lui Brâncuși – un moment de celebrare a geniului său și a moștenirii culturale românești.

Ea ne-a oferit oportunitatea de a explora feminitatea dintr-o perspectivă esențializată, inspirată de viziunea sculptorului, și de a crea un dialog între sensibilitate, forță și formă. Este o întâlnire între artă și feminitate, unde creativitatea românească capătă o expresie contemporană, dar totodată universală.

- Publicitate -

Cum ați ajuns la această legătură între feminitate, artă florală și universul lui Constantin Brâncuși?

Feminitatea este inima proiectului. Arta florală o exprimă prin bijuterii efemere, dar memorabile, care transformă corpul într-un spațiu viu de expresie artistică. Fiecare piesă devine o mică sculptură, combinând fragilitate și structură, spontaneitate și precizie, pentru a reflecta frumusețea și identitatea fiecărei femei.

Această celebrare se vede și în selecția modelelor: agenția Cardinalia Models aduce grația și maturitatea femeilor cu experiență, iar Unique Models Agency aduce energia și nonconformismul tinerei generații, creând subtil o punte între generații, o celebrare a feminității de orice vârstă.

- Publicitate -

Legătura cu Brâncuși vine firesc: reducerea formei la esență, atenția la proporții și echilibru, valori care se regăsesc atât în bijuteriile florale, cât și în creațiile vestimentare. Moda, arta florală și sculptura intră într-un dialog artistic în care natura, forma și emoția se întâlnesc armonios, oferind publicului o experiență vizuală și emoțională unică.

Ediția din acest an este mai imersivă și mai conceptuală

Ce aduce nou ediția din acest an față de prima ediție a proiectului?

În primul rând, această ediție este dedicată geniului lui Constantin Brâncuși, iar fiecare element – de la modă la artă florală și instalații interactive – se raportează la viziunea sa și la limbajul sculptural pe care l-a redefinit.

- Publicitate -

Ediția din acest an este mai imersivă și mai conceptuală. Am depășit zona prezentării clasice și am creat o experiență în care moda, arta florală și arta contemporană se țes cu fiecare ieșire pe scenă.

Colecțiile Muses by Alexandra Catrangiu Studio și Sculpted Elegance by Idyllic sunt accesorizate cu poveștile mele florale, care se prelungesc în instalațiile sonore și tactile interactive create de Alexandra Drăghici. Publicul nu mai este doar spectator, ci devine parte activă a acestui univers artistic multisenzorial.

Cum se transformă arta florală, în cadrul acestui eveniment, din decor în parte esențială a conceptului artistic?

- Publicitate -

Arta florală nu a fost pentru mine niciodată doar decor; această abordare se regăsește în toate creațiile mele: fiecare piesă, fie că este pentru un eveniment, o ședință foto sau o colecție, devine parte dintr-un concept, nu doar un accesoriu.

La Londra, florile mele devin parte integrantă a conceptului artistic, în dialog cu moda și arta contemporană. Creațiile florale sunt efemere, dar memorabile, concepute ca bijuterii și instalații care dau sens, emoție și structură întregii experiențe.

Moda depășește cadrul podiumului și se transformă într-un mediu imersiv, unde sculpturi vestimentare și florale activează experiențe sonore și tactile interactive, invitând publicul să devină parte din momentul artistic.

- Publicitate -

Declarație de feminitate în fiecare piesă florală

Ce rol joacă bijuteriile din flori naturale în povestea vizuală a evenimentului?

Bijuteriile din flori naturale sunt adevărate declarații de feminitate. Sunt accesorii purtabile care transformă corpul purtătoarei într-un spațiu viu de expresie artistică, completând rochiile și actul artistic cu detalii ce reflectă fragilitate, forță și autenticitate.

Fiecare piesă florală devine parte din povestea vizuală, interacționând cu publicul și amplificând experiența invitaților, transformând prezentarea într-un dialog viu între modă, artă florală și emoție.

Cât de important este pentru dumneavoastră faptul că acest proiect este inițiat de femei creative din Ploiești/Prahova și prezentat într-un spațiu atât de important din Londra?

Este o responsabilitate, dar și o bucurie. Faptul că un proiect născut într-un context local ajunge într-un spațiu internațional atât de relevant confirmă valoarea și autenticitatea demersului nostru.

Proiectul a fost inițiat de mine, având alături, încă de la prima idee, pe Alexandra Catrangiu, fashion designer, cunoscută pentru colecțiile care combină eleganța cu creativitatea contemporană, și pe Vera Constantinescu, PR consultant cu experiență în proiecte artistice, care a contribuit la conturarea strategiei și comunicării evenimentului.

Marea parte a echipei provine din Ploiești, dar în demersul nostru sunt implicați oameni creativi din întreaga Românie, inclusiv români stabiliți în Londra.

La această ediție, echipa a inclus make-up artiști, hair stiliști, fotografi, modele, precum și furnizori de flori premium și pantofi. Echipele care ne-au susținut sunt: Unique Models Agency, Cardinalia Models, Ioana Mateescu Make-up, Adriana Tudor, Marius Petre Photography, Flori Holland, Ginissima Shoes, ale căror contribuții au transformat ideea noastră într-o experiență artistică completă și memorabilă.

Florile și arta se întâlnesc într-un dialog viu despre feminitate

Ce mesaj vreți să transmiteți publicului internațional despre creativitatea românească prin această ediție?

Creativitatea românească este profundă, sensibilă și ancorată în valori autentice. Inspirată de geniul lui Brâncuși, această ediție arată cum tradiția și cultura românească se pot integra armonios într-o viziune contemporană, creând experiențe cu sens, atenție la detalii și respect pentru identitate.

Publicul internațional poate simți aici o creativitate care nu urmărește tendințe efemere, ci construiește concepte durabile și memorabile, la fel cum Brâncuși a redefinit sculptura modernă, combinând esența formei cu expresivitatea și emoția. La Londra, talentul și inovația românească se manifestă în modă, artă florală și design, într-un dialog viu între trecut și prezent.

Cum ați descrie, în câteva cuvinte, experiența pe care o va trăi publicul pe 31 martie?

O experiență imersivă, poetică și senzorială, în care moda, florile și arta se întâlnesc într-un dialog viu despre feminitate, esență și emoție.

Ce înseamnă pentru dumneavoastră, personal și profesional, această a doua ediție Celebrating Women?

Este o confirmare, dar și un nou început. Personal, reprezintă curajul de a duce mai departe o viziune și bucuria de a o împărtăși. Profesional, este un pas de maturizare: fiecare detaliu devine mai clar, mai asumat și mai aproape de ceea ce ne dorim să transmitem.

Este o experiență care deschide mintea și sufletul, în care înveți să fii mai bun decât ieri, să primești și să dai inspirație, să creezi cu pasiune și empatie. Alături de echipa mea, voi continua să construim proiecte nu doar mărețe, ci și pline de emoție și bucurie.

Mai multe informații despre proiect pot fi găsite pe platforma oficială:

celebrating-women.com