Celebrating Women, pentru a doua oara la Londra: modă, artă florală și artă contemporană

Pe 31 martie, la Londra, va avea loc a doua ediție a evenimentului „Celebrating Women”, un proiect inițiat de femei creative din Ploiești, care aduce împreună moda, arta florală și arta contemporană într-un concept inspirat, anul acesta, de universul lui Constantin Brâncuși. Observatorul Prahovean este partener principal media al evenimentului.

Tema ediției din acest an este „Celebrating Women. Celebrating Brâncuși.”, iar organizatorii promit un eveniment aparte, construit în jurul feminității, forței interioare și eleganței exprimate prin artă.

Evenimentul va transforma spațiul de la 1 Belgrave Square, Londra, într-un loc în care identitatea românească este prezentată într-o formă actuală, creativă și ușor de înțeles pentru publicul internațional.

Organizatorii spun clar că nu este vorba doar despre un simplu show de modă, ci despre o experiență care pune în dialog mai multe forme de expresie artistică. Inspirația vine din spiritul operei lui Brâncuși, din simplitatea formelor și din ideea că esența poate transmite mai mult decât decorul.

Defilările Alexandra Catrangiu Studio și Idyllic devin extensii ale formelor brâncușiene: siluete minimaliste, volume arhitecturale, linii verticale, texturi naturale, toate accesorizate cu bijuterii din flori naturale, create de către designerul floral internațional Laura Drăghici, fondatorul Chic Fleuriste și care aduc natura în dialog cu sculptura și corpul feminin.

Moda depășește cadrul clasic al podiumului și se transformă într-un mediu imersiv creat de Alexandra Drăghici, unde sculpturi vestimentare și florale activează experiențe sonore interactive, invitând publicul să devină parte din momentul artistic.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Ambasadei României la Londra, la sediul Institutului Cultural Român din Londra.

Organizatorul proiectului este Laura Drăghici – Chic Fleuriste, iar direcția artistică este semnată de Alexandra Catrangiu. Le susțin în acest demers o echipă la fel de creativă: Unique Models Agency, Cardinalia Models, Ioana Mateescu Make-up, Adriana Tudor, Marius Petre Photography, Flori Holland, Vera Constantinescu, Ginissima Shoes.

A doua ediție a proiectului continuă astfel o inițiativă care pune în lumină creativitatea feminină și valorile culturale românești într-unul dintre cele mai importante orașe europene.

