Lia Savonea amenință că dă în judecată Guvernul pentru plata salariilor magistraților

Vineri, 27 martie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a trimis Guvernului o plângere prealabilă prin care cere „deblocarea de îndată” a restanțelor salariale câștigate de magistrați în urma a mii de procese. Potrivit instanței supreme, statul datorează aproximativ două miliarde de euro, bani care au fost eșalonați la plată în urma numeroaselor procese câștigate de magistrați în ultimii ani.

Lia Savonea, președinta ICCJ, avertizează că instituția pe care o conduce va da în judecată Guvernul dacă nu sunt achitate de urgență restanțele salariale datorate magistraților.

Reprezentanții Curții acuză Guvernul de „refuz nejustificat”, invocând nealocarea integrală a fondurilor necesare în bugetul pe 2026, reducerea sumelor solicitate și lipsa unor măsuri concrete pentru onorarea obligațiilor de plată, deși acestea sunt „certe, lichide și exigibile”.

În plângerea transmisă, ICCJ cere alocarea urgentă a fondurilor, rectificarea bugetară corespunzătoare și un răspuns motivat în termenul legal. Instituția subliniază că, în calitate de ordonator principal de credite, are interes direct în asigurarea plății drepturilor salariale restante.

În cazul în care solicitările nu vor fi soluționate favorabil, Lia Savonea anunță că instanța supremă va sesiza instanța de contencios administrativ și va cere inclusiv sancționarea celor responsabili pentru întârzierea plăților.

Sursa: Hotnews