Hand Made România: Locul din Ploiești unde mai găsești ii și produse românești lucrate manual

Într-o lume invadată de „chinezării” de proastă calitate, de haine de pe Temu, Shein, și alte asemenea magazine online, calitatea supraviețuiește din ce în ce mai greu. Cu atât mai mult cu cât, cu timpul, meșteșugurile și artizanatul tind să se piardă, tot mai puțini fiind cei care îmbrățișează lucrul manual. Hand Made România, din Ploiești, încearcă să reziste pe această piață, din ce în ce mai complicată pentru micii antreprenori.

- Publicitate -

Vedeți la finalul textului, imagini VIDEO din interiorul magazinului.

Hand Made România, un magazin autentic 100% românesc, în Ploiești

Cu toate acestea, în Ploiești, de șase ani de zile, există magazinul „Hand Made România”, unde lucrul manual este la mare cinste. Situat pe Bulevardul Republicii, după magazinul Mega Image, cum te duci spre nord, pe partea dreaptă, poate fi ratat cu ușurință din viteza mașinii. „E complicat. Nu sunt locuri de parcare, lumea nu prea mai vine pe aici, pe jos. Rareori mai intră cineva în magazin”, spun Iustin și Iuliana, cei doi antreprenori care au deschis acest mic magazin cu obiecte 100% românești.

- Publicitate -

De fapt, așa a pornit și ideea articolului. Văzând că pe site-ul Observatorul Prahovean, uneori sunt prezentate afaceri deosebite din Ploiești, Iustin și-a luat inima-n dinți și ne-a scris pe messengerul redacției.

„Bună ziua. Aș dori dacă se poate, să îndrumați populația și către magazinul nostru din Bulevardul Republicii Nr 114 bloc 14B2. Nu știu dacă ar trebui să plătesc publicitate la dumneavoastră, dar am văzut că mai expuneți poze. Hand Made România, un magazin artizanat cu lucruri Românești, ii cusute exclusiv manual. Ne-ați fi de mare ajutor! Vă mulțumesc!”, a fost mesajul antreprenorului.

Am studiat înainte de a-i contacta pe cei doi. Deși, la prima vedere, este doar un magazin „la stradă”, în realitate, înăuntrul lui, se găsesc adevărate comori autentic românești: ii lucrate manual, costume tradiționale, ceramică de Horezu sau de Corund, zgărdane de Maramureș, precum și multe suveniruri 100% românești, care pot fi oferite cadou.

- Publicitate -

„Suntem un magazin cu totul altfel. Ar fi frumos să știe lumea de noi. Să știe și oamenii de aici, din Ploiești, că au în orașul lor un magazin unde pot merge și pot găsi lucruri de calitate, pe care să le și probeze. Una este să dai comandă, să primești un colet, și, poate nu-ți vine sau nu-ți place bluza, sau nu-ți place materialul, și alta este să vină lumea în magazin, să pună mâna, să simtă calitatea materialului și să probeze înainte de a cumpăra ceea ce-și dorește”, spune Iustin.

1 de 19

O afacere începută în urma unei disponibilizări

Cea care a pus bazele acestui mic business de familie este Iuliana Chiru, care, de când se știe, a brodat, a croit și a croșetat. De loc din Câmpina, Iuliana a lucrat în Breaza, la Arta Casnică, încă de la vârsta de 18 ani.

„Era foarte cunoscută Arta Casnică în toată țara. Aveam multe comenzi: de pe litoral, de la Cluj, de la Sibiu, de la Constanța…”, povestește ea.

- Publicitate -

A început la mașina de brodat apoi, în mai bine de 20 de ani, a trecut, așa cum mărturisește, prin toate secțiile: și la croit, și la broderia de mână, până când a venit criza economică.

„În 2011, când au fost problemele economice, de la Arta Casnică ne-a dat în șomaj”, a povestit antreprenoarea. Astfel, după mai mult de 20 de ani la același loc de muncă, s-a trezit fără nimic, doar cu ajutorul de șomaj. Avea un copil de crescut, așa că nu putea să stea degeaba. „Am fost nevoită”, mărturisește ea.

Antreprenoarea a început să lucreze încă de când era în șomaj

Spune că a început să lucreze în particular încă de când era în șomaj. „Mi-am cumpărat un val de pânză, de la o doamnă de la Buzău care țesea. Știam croitorie, știam broderie, așa că m-am apucat să fac ii”, își aduce ea aminte. „Eram așa mândră! Îmi făcusem acasă un stender, într-un colț și, după ce terminam una, o spălam, o călcam, o aranjam și o puneam pe stender să mă uit la ea”, mai adaugă ea.

- Publicitate -

„Acum aveam ii, dar ce să fac cu ele? Unde să le vând?”, povestește Iuliana. Așa că a căutat din om în om. „Am găsit o doamnă pe la Peleș, care vindea ii. Așa că i le-am dat ei… Apoi a mai găsit băiatul un magazin prin București. Am vorbit acolo și proprietarul mi-a spus că putem colabora dar trebuie să am firmă. Și așa mi-am făcut un PFA…”, explică ea. Era anul 2014.

Și așa, din nevoie și din dorința de a face în continuare ce-i plăcea și ce știa cel mai bine, Iuliana a început mica afacere cu bluze tradiționale. „Iarna lucrezi, și vara le vinzi. Cam așa merg lucrurile în domeniul iilor. Trebuie mereu să ai stoc!”, spune antreprenoarea.

Un business de familie care, în prezent, supraviețuiește cu greu

„Mama m-a ajutat cel mai mult, că și ea știa să lucreze. Ca să nu mai stea singură, am luat-o la mine și am lucrat amândouă ani de zile. M-a ajutat până anul trecut, când a decedat...”, a povestit Iuliana. De asemenea, a primit ajutor și din partea nurorii ei, care a lucrat ii până s-a reprofilat și, bineînțeles, alături de ea a fost, în tot acest timp, Iustin, soțul, care o sprijină necondiționat. Este, cu adevărat, o afacere de familie!

- Publicitate -

Din păcate, în prezent, micul business al Iulianei trece printr-o perioadă foarte grea. „Acum, din păcate, doar supraviețuim”, spune ea. Are noroc, pentru că, pe lângă magazinul din Ploiești, mai are colaborări cu două magazine, unul în București și unul în Brașov, pentru că, de mai bine de un an de zile, cel din Ploiești nu produce mai nimic.

Magazinul din Ploiești a fost deschis în perioada pandemiei

„Am deschis magazinul acesta cam în perioada pandemiei și a mers binișor. Atunci însă era altceva zona. Acum…”, spune ea cu tristețe. Magazinele mici din zonă, de la parterul blocurilor, au început, rând pe rând, să se închidă. „Și nu doar că se închid, dar spațiile rămân goale. Nu s-a mai deschis nimic în locul lor”, subliniază ea.

Și ei se confruntă cu dificultăți, tocmai din cauza faptului că zona este „aproape moartă” din punct de vedere al traficului pietonal. „Suntem deja restanți două chirii, dar proprietarul ne înâelege. Vede și el care este situația în zonă”, spune Iuliana. Plus că, spune ea, dacă nu ar fi colaborarea cu magazinele din Brașov și București, nu l-ar putea ține pe acesta, din Ploiești.

- Publicitate -

„Oricum, dacă nici vara asta nu merge, suntem hotărâți din toamnă să-l închidem”, spun cei doi antreprenori. Dar, până atunci, încearcă diverse metode, poate reușesc să-l salveze.

Astfel, pentru a da un suflu businessului, Iuliana și-a diversificat produsele. Astfel că, de la ii, a trecut la rochițe, fuste, și costume tradiționale. Costume și ii face atât pentru femei, cât și pentru bărbați sau copii.

Hand Made România, un magazin cu prețuri mai mult decât decente pentru produse lucrate 100% manual

De mare efect sunt rochițele pe care le face, pentru femei și fete, din muselină (o pânză topită dublă) colorată, cu broderie discretă, executată manual, pe care le face în trei croieli diferite, astfel încât să „cadă bine” pe oricine. Prețurile sunt mai mult decât decente, 260 de lei un astfel de produs, lucrat 100% manual.

- Publicitate -

Pentru sezonul rece, a cumpărat stofă din care a lucrat, creație proprie, poncho-uri și veste. Și acestea, bineînțeles, la prețuri de producător. Spune că ține prețurile jos pentru ca lumea să-și permită totuși să cumpere. Iile sunt între 350 și 750 de lei bucata, în funcție de lungimea mânecii și complexitatea modelului. Nici la târgurile de profil nu se găsesc ii, lucrate 100% manual, la aceste prețuri.

Spune că, cel mai mult, se caută iile mai simple, nu cele încărcate, așa cum se purtau odată. Ce este însă frumos și, totodată, mai rar întâlnit, iile Iulianei au, 99% din ele, „pui” pe spate, adică acele mici broderii care se asortează cu broderia principală de pe față.

Iuliana Chiru ține mult la tradiție

În timp, acest obicei, al brodatului „puilor” pe spate, s-a cam pierdut. Iuliana însă ține foarte mult la el și, datorită acestui lucru, iile ei au „pui” asortați pe spate, indiferent de complexitatea sau simplitatea modelului de pe față.

Bluzele și rochițele pentru copii, lucrate simplu, sunt în jurul prețului de 100 de lei. Toate sunt lucrate manual, de Iuliana care, din când în când, mai este ajutată de cineva din familie.

Acum, pentru a da și mai multă diversitate și culoare produselor din magazinul ei, antreprenoarea a început să croșeteze genți și poșete. „Le lucrez cu croșeta, modele diferite, le pun întărituri, le căptușesc, sunt cu adevărat lucruri de calitate”, spune ea, și arată mândră câteva astfel de poșete lucrate cu migală. Sunt simple dar de un efect deosebit și, cu siguranță, se potrivesc oricărei ținute.

Prețurile sunt cele de producător: 250, 300, 350 de lei, depinde de dimensiune, model și accesorii.

Suveniruri autentice, 100% românești, tot pe rafturile Hand Made România

Pe lângă ceea ce lucrează manual, Iuliana a adus în magazinul din Ploiești, prin colaborare cu meșteri din diverse colțuri ale țării, fel de fel de altfel de produse. De ce? Tocmai pentru ca ploieștenii să-și poată lua, chiar de la ei din oraș, vase din ceramică de Horezu, vaze din ceramică neagră de Corund, papuci de piele de la Sibiu, zgărdane din mărgele din Maramureș.

Și acestea sunt sub prețurile cu care se vând, de obicei, la târguri. De exemplu, colierele din mărgele, dacă la târg, frumos expuse, costă 80-100 de lei, la Hand Made România, la Ploiești, costă doar 50-60 de lei.

Vasele, care sunt 40-50 de lei, Iuliana le are la 30 de lei de vânzare. Nu-și pune adaos mare, vrea doar să trăiască decent și vrea să faciliteze în acest fel accesul ploieștenilor la cultura și tradiția românilor din toată țara.

În rest are păpuși lucrate manual la Cluj, dar și diverse obiecte de decor, specific românești. Totuși, „piesa de rezistență” a magazinului o reprezintă iile, bluzele și rochițele lucrate 100% manual de ea. Dacă din celelalte obiecte, se mai găsesc la târguri sau la magazine prin țară, rochiile, bluzele și iile Iulianei se găsesc și se pot proba doar aici, la Ploiești, la Hand Made România.

Unde se află magazinul Hand Made România din Ploiești

Dacă vreți să vedeți în Ploiești un magazin cu produse românești autentice, aici, pe Bulevardul Republicii, la nr. 114 bloc 14B2, chiar merită să intrați. Chiar dacă mergeți cu mașina și, poate, va fi puțin dificil să găsiți un loc de parcare, cred că merită efortul. Produsele sunt cu adevărat de excepție!

Disclaimer: Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de Hand Made România și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. De asemenea, nimeni din partea Hand Made România nu a citit și nu a aprobat textul înainte de apariția lui. Articolul face parte din campania, derulată de Observatorul Prahovean, de promovare a antreprenorilor locali, care aduc plus valoare comunității.

VIDEO