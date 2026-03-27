Președintele Nicușor Dan a promulgat legea bugetului pentru 2026

Vineri, 27 martie 2026, Administrația Prezidențială a transmis că șeful statului a semnat următoarele decrete:

„Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2026 (PL-x 214/2026);

Decret pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2026 (PL-x 184/2026);

Decret pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 (PL-x 185/2026)”.

„În secunda în care vine motivarea Curții Constituționale, promulgăm legea bugetului”, a declarat joi Nicușor Dan. Șeful statului a adăugat că e important pentru autoritățile publice să aibă buget de la 1 aprilie și astfel speră ca motivarea CCR să vină repede, pentru că intră în vigoare la trei zile după publicarea în Monitorul Oficial, scrie Digi24.