Ce este, cum funcționează și la ce e folosit noul dispozitiv montat pe mașinile de poliție din Prahova

Un dispozitiv montat pe mașinile de poliție din Prahova schimbă modul în care oamenii legii verifică autovehiculele aflate în trafic. Sistemul LPR (License Plate Recongnition) funcționează în mers și poate identifica pe baza numărului de înmatriculare mașinile cu probleme, fără ca polițiștii să mai facă opriri aleatorii.

- Publicitate -

Dispozitivul scanează mașinile din mers

Pe șapte autospeciale de poliție folosite în Prahova a fost instalat un sistem modern de scanare a numerelor de înmatriculare. Nu este o simplă cameră, ci un echipament care funcționează continuu și analizează vehiculele din jur.

În timp ce mașina de poliție patrulează, sistemul scanează automat numerele autoturismelor din față sau din sens opus și trimite notificări pe o tabletă aflată la bordul autospecialei.

- Publicitate -

Numărul de înmatriculare ajunge într-o bază de date și dacă este dat în consemn, polițistul primește instant o notificare. În acel moment, echipajul poate interveni rapid și poate opri vehiculul pentru verificări. Alerta apare direct în sistemul din mașină, iar polițistul poate reacționa imediat.

Pentru ce verificări este folosit dispozitivul

În prezent, sistemul este folosit în principal pentru identificarea rapidă a mașinilor furate, care au plăcuțe de înmatriculare false sau care au fost folosite la comiterea unor infracțiuni.

Pe viitor, autoritățile iau în calcul extinderea funcționalităților. Acesta ar putea fi conectat și la alte baze de date, pentru a verifica automat: valabilitatea ITP, existența asigurării obligatorii sau alte situații legate de înmatriculare autovehiculului.

- Publicitate -

Implementarea completă depinde însă de integrarea sistemelor informatice.