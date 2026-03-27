Ministrul Apărării, Radu Miruță, dezvăluie un fake news privind 800 de militari americani răniți

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a reacționat public, vineri, 27 martie 2026, după apariția unor informații false în mediul online, care susțineau că, în ultimele 48 de ore, la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu ar fi fost aduși aproximativ 800 de militari americani răniți.

Ministrul a infirmat categoric aceste afirmații, subliniind că activitatea bazei se desfășoară în parametri normali, fără situații de urgență medicală sau logistică de natura celor vehiculate.

„Infirm categoric aceste informații”, a transmis oficialul, precizând că nu există niciun transport de răniți și nicio redistribuire către spitale din România sau alte state europene.

Potrivit acestuia, astfel de mesaje fac parte dintr-un tipar de dezinformare menit să inducă panică și să erodeze încrederea populației în instituțiile statului și în parteneriatele strategice ale țării. Ministrul a atras atenția că distribuirea necriticată a acestor informații contribuie la amplificarea efectelor negative.

În final, oficialul a făcut apel la cetățeni să verifice informațiile din surse oficiale înainte de a le distribui, reafirmând că România rămâne „un partener serios și predictibil”, iar securitatea cetățenilor nu este pusă în pericol.

Postarea integrală ministrului Radu Miruță

„Alertă de alte știri false! În spațiul online circulă recent o serie de informații alarmiste și complet nefondate care susțin că, în ultimele 48 de ore, la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu Air Base ar fi aterizat aeronave de transport având la bord „800 de militari americani răniți”, aceștia urmând a fi distribuiți în unități spitalicești din România și Europa. Infirm categoric aceste informații!

În realitate, activitatea în cadrul Bazei Mihail Kogălniceanu se desfășoară conform planificărilor curente, fără nicio situație de urgență medicală sau logistică de natura celei descrise.

Mai mult, astfel de dezinformări urmăresc să inducă panică și să submineze încrederea publică în instituțiile statului și în parteneriatele noastre strategice. Este un tipar cunoscut, care apare ori de câte ori există interesul de a crea confuzie și neîncredere. Vā sugerez să verificați informațiile din surse oficiale înainte de a le distribui. Fiecare distribuire a unei știri false amplifică efectele acesteia.

România este un partener serios și predictibil, iar securitatea cetățenilor săi nu este negociabilă. Adevărul trebuie spus clar și apărat ferm”, a scris ministrul pe o rețea de socializare.