Control ANAF Ploiești la British American Tobacco: sume suplimentare uriașe stabilite de fisc. Reacția companiei

Inspectorii ANAF au stabilit, în urma unui control fiscal efectuat la British American Tobacco, care deține o fabrică la Ploiești, un impozit pe profit de peste 8 milioane de euro în plus față de cel declarat inițial de companie.

Inspecție fiscală la BAT

„În cadrul controlului, baza impozabilă a fost majorată de la aproximativ 26 milioane euro la peste 77 milioane euro, iar impozitul pe profit stabilit de către organul fiscal a fost de trei ori mai mare (12 mil. Euro) decât cel declarat inițial de către societate (aprox. 4 mil. Euro).

Inspecția fiscală a vizat tranzacțiile derulate cu persoane afiliate nerezidente fiscal în România, respectiv tratamentul fiscal aplicat unor cheltuieli cu servicii intragrup (ex.: consultanță, IT, contabilitate, resurse umane, logistică etc.), în valoare totală de peste 42 mil. Euro, analizate din perspectiva existenței beneficiului economic real și a necesității acestora, în raport cu profilul funcțional al societății, stabilit conform legislației prețurilor de transfer”, se arată într-un comunicat al ANAF.

Inspectorii au constatat că, în perioada supusă controlului fiscal, profitul aferent activității desfășurate de BAT a reprezentat aproximativ 5,5% din cifra de afaceri realizată, în contextul în care compania a raportat un nivel ridicat al cheltuielilor cu servicii intragrup facturate de persoane afiliate nerezidente, care, raportat la veniturile obținute din relațiile intragrup, a evidențiat un potențial impact de diminuare a bazei impozabile în România.

Din analiza efectuată a rezultat că societatea verificată desfășura activități de procesare în regim lohn (toll manufacturing), fără a deține drepturi de proprietate asupra produselor finite rezultate din activitatea de procesare și fără a avea responsabilități privind aprovizionarea cu materii prime sau negocierea relațiilor contractuale comerciale cu clienți independenți, aceste funcții fiind exercitate de o persoană afiliată din cadrul grupului.

În acest context, profilul funcțional al contribuabilului a evidențiat asumarea unui nivel limitat de riscuri economice și exercitarea unor funcții operaționale circumscrise activității de procesare.

Pe baza analizei documentației justificative prezentate și a informațiilor disponibile în cadrul inspecției fiscale, organele de control au constatat că, pentru o parte semnificativă a serviciilor intragrup facturate, contribuabilul nu a demonstrat în mod complet:

necesitatea economică a serviciilor raportat la activitatea desfășurată în România;

beneficiul economic concret obținut de societate;

modalitatea de alocare a costurilor pe tipuri de servicii și centre de cost;

delimitarea între serviciile operaționale și costurile aferente acționariatului.

Inspectorii fiscali au constatat, de asemenea, că anumite categorii de servicii facturate, între care servicii de logistică, planificare livrări sau conformare fiscal-vamală aferentă relațiilor comerciale externe nu au putut fi corelate, pe baza documentației prezentate, cu funcțiile efectiv exercitate de contribuabilul verificat.

De asemenea, s-a constatat că nu toate costurile aferente activității operaționale principale generatoare de venituri au fost reflectate în baza de cost utilizată pentru determinarea remunerației aferente activității de procesare, motiv pentru care echipa de inspecție fiscală a procedat la reîntregirea bazei de cost în sensul creșterii acesteia, urmată de aplicarea marjei de profit determinate în conformitate cu principiul valorii de piață.

Potrivit ANAF, reprezentanții BAT nu au putut prezenta documente justificative suficiente pentru individualizarea componentei deductibile aferente serviciilor intragrup analizate, iar organele de inspecție fiscală au procedat la ajustarea tratamentului fiscal aplicat acestor cheltuieli, în conformitate cu prevederile legislației fiscale și cu principiile privind deductibilitatea cheltuielilor efectuate în scopul desfășurării activității economice.

Reacția British American Tobacco în urma controlului ANAF

Reprezentanții British American Tobacco au confirmat pentru Observatorul Prahovean controlul desfășurat de ANAF.

Aceștia au mai precizat: „De peste 25 de ani, ca unul dintre cei mai mari investitori străini și contribuabili la bugetul de stat al României, BAT contribuie cu mândrie la economia țării, cu peste 24 de miliarde de euro plătiți la bugetul de stat sub formă de taxe și accize în acest interval.

BAT respectă în totalitate legislația fiscală aplicabilă în fiecare piață în care ne derulăm operațiunile și toate tranzacțiile dintre companiile din cadrul grupului BAT sunt realizate în conformitate cu principiul recunoscut internațional al prețurilor de transfer la valoare de piață (arm’s length principle).

Abordarea BAT este de a menține relații deschise și transparente cu autoritățile fiscale și de a soluționa orice potențiale divergențe de interpretare prin dialog proactiv.”