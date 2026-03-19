Salariile la DGASPC Prahova. Angajații din conducere, peste 11.000 lei net

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Prahova se încadrează în tiparul clasic al instituțiilor publice: diferențe semnificative între veniturile din conducere și cele ale personalului de execuție, în special din zona de îngrijire și suport. Serialul Observatorul Prahovean în care vă prezentăm veniturile obținute de angajații la stat, în Prahova, continuă.

Datele oficiale arată că salariile sunt completate de sporuri standardizate. În special sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare (300 lei), sporuri pentru handicap sau titlul de doctor, dar și indemnizația de hrană de 347 lei (acordată doar pentru salarii nete sub 6.000 lei).

Conducerea: peste 10.000 lei net lunar

La vârful instituției, salariile depășesc pragul de 10.000 lei net. Directorul general grad II ajunge la un salariu net de 10.413 lei, cu un brut total de 17.800 lei.

Directorul general adjunct grad II are un net de 10.091 lei.

Cel mai bine plătit director adjunct (cu viză CFP) urcă la 11.083 lei net, datorită majorării de 10% aplicate salariului de bază.

Directorul adjunct grad II coboară la 8.076 lei net.

Șefii de servicii se încadrează între 8.500 și 10.500 lei net, în funcție de sporuri. Un șef de serviciu ajunge la 10.510 lei net atunci când beneficiază și de spor pentru handicap (1.614 lei).

Alții rămân în zona 9.000 – 9.300 lei net.

Execuția „de birou”: 6.000 – 7.000 lei net

În zona de execuție superioară (consilieri, inspectori, auditori), salariile sunt relativ stabile:

Auditor superior: 6.550 lei net

Consilier juridic / achiziții publice gradația 5: între 6.200 și 6.800 lei net

Consilier superior cu CFP: până la 6.843 lei net

Există mici variații în funcție de sporuri:

spor handicap (ex: +1.062 lei)

spor doctor (ex: +347 lei)

Pe măsură ce scade gradația, scad și veniturile:

gradația 4: aprox. 6.000 lei net

gradația 3: aprox. 6.100 lei net

gradația 2: aprox. 5.800 lei net

Execuția medie și inferioară: 3.000 – 5.500 lei net

Pentru funcțiile de execuție mai joase, diferențele devin evidente:

Referenți: între 3.700 și 4.700 lei net

Inspectori de specialitate: între 5.300 și 7.200 lei net (în funcție de sporuri)

Asistenți sociali: aproximativ 4.100 – 4.300 lei net

Un caz aparte este cel al medicilor:

Medic primar: 10.015 lei net

Medic specialist: 8.163 lei net

Zona vulnerabilă: îngrijitori și asistenți personali

Cele mai mici salarii sunt în zona de îngrijire directă:

Îngrijitor gradația 5: 4.361 lei net

Îngrijitor gradația 3: 3.334 lei net

Șofer: 3.894 lei net

Cea mai slab plătită categorie este cea a asistenților personali profesioniști:

gradația 5: aprox. 3.070 lei net

gradația 4: aprox. 3.000 lei net

gradația 3: aprox. 2.940 lei net

Aceste salarii includ sporuri de condiții (până la aprox. 400 lei) și indemnizația de hrană de 347 lei.

Sporuri: standardizate și relativ mici

DGASPC Prahova aplică o schemă de sporuri destul de uniformă:

Spor condiții periculoase/vătămătoare: 300 lei (aproape universal)

Indemnizație de hrană: 347 lei (doar sub 6.000 lei net)

Spor handicap: până la aprox. 15% din salariu (ex: 1.400 lei)

Spor doctor: aprox.347 lei

Majorări CFP: +10% din salariul de bază

Vezi răspunsul complet aici: Salarii_DGASPC_PRAHOVA

DGASPC Prahova reflectă fidel structura salarială din sectorul public: venituri confortabile în zona de conducere și funcții specializate, dar salarii la limită în zona de execuție inferioară, în special pentru cei care lucrează direct cu beneficiarii.

Diferența dintre un director și un asistent personal profesionist poate depăși 7.000 lei net lunar, în timp ce sporurile, deși prezente, nu reușesc să echilibreze semnificativ aceste discrepanțe.

