Salariile la DGASPC Prahova. Angajații din conducere, peste 11.000 lei net

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Prahova se încadrează în tiparul clasic al instituțiilor publice: diferențe semnificative între veniturile din conducere și cele ale personalului de execuție, în special din zona de îngrijire și suport. Serialul Observatorul Prahovean în care vă prezentăm veniturile obținute de angajații la stat, în Prahova, continuă.
Datele oficiale arată că salariile sunt completate de sporuri standardizate. În special sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare (300 lei), sporuri pentru handicap sau titlul de doctor, dar și indemnizația de hrană de 347 lei (acordată doar pentru salarii nete sub 6.000 lei).
Conducerea: peste 10.000 lei net lunar
La vârful instituției, salariile depășesc pragul de 10.000 lei net. Directorul general grad II ajunge la un salariu net de 10.413 lei, cu un brut total de 17.800 lei.
Directorul general adjunct grad II are un net de 10.091 lei.
Cel mai bine plătit director adjunct (cu viză CFP) urcă la 11.083 lei net, datorită majorării de 10% aplicate salariului de bază.
Directorul adjunct grad II coboară la 8.076 lei net.
Șefii de servicii se încadrează între 8.500 și 10.500 lei net, în funcție de sporuri. Un șef de serviciu ajunge la 10.510 lei net atunci când beneficiază și de spor pentru handicap (1.614 lei).
Alții rămân în zona 9.000 – 9.300 lei net.
Execuția „de birou”: 6.000 – 7.000 lei net
În zona de execuție superioară (consilieri, inspectori, auditori), salariile sunt relativ stabile:
- Auditor superior: 6.550 lei net
- Consilier juridic / achiziții publice gradația 5: între 6.200 și 6.800 lei net
- Consilier superior cu CFP: până la 6.843 lei net
Există mici variații în funcție de sporuri:
- spor handicap (ex: +1.062 lei)
- spor doctor (ex: +347 lei)
Pe măsură ce scade gradația, scad și veniturile:
- gradația 4: aprox. 6.000 lei net
- gradația 3: aprox. 6.100 lei net
- gradația 2: aprox. 5.800 lei net
Execuția medie și inferioară: 3.000 – 5.500 lei net
Pentru funcțiile de execuție mai joase, diferențele devin evidente:
- Referenți: între 3.700 și 4.700 lei net
- Inspectori de specialitate: între 5.300 și 7.200 lei net (în funcție de sporuri)
- Asistenți sociali: aproximativ 4.100 – 4.300 lei net
Un caz aparte este cel al medicilor:
- Medic primar: 10.015 lei net
- Medic specialist: 8.163 lei net
Zona vulnerabilă: îngrijitori și asistenți personali
Cele mai mici salarii sunt în zona de îngrijire directă:
- Îngrijitor gradația 5: 4.361 lei net
- Îngrijitor gradația 3: 3.334 lei net
- Șofer: 3.894 lei net
Cea mai slab plătită categorie este cea a asistenților personali profesioniști:
- gradația 5: aprox. 3.070 lei net
- gradația 4: aprox. 3.000 lei net
- gradația 3: aprox. 2.940 lei net
Aceste salarii includ sporuri de condiții (până la aprox. 400 lei) și indemnizația de hrană de 347 lei.
Sporuri: standardizate și relativ mici
DGASPC Prahova aplică o schemă de sporuri destul de uniformă:
- Spor condiții periculoase/vătămătoare: 300 lei (aproape universal)
- Indemnizație de hrană: 347 lei (doar sub 6.000 lei net)
- Spor handicap: până la aprox. 15% din salariu (ex: 1.400 lei)
- Spor doctor: aprox.347 lei
- Majorări CFP: +10% din salariul de bază
Salarii_DGASPC_PRAHOVA
DGASPC Prahova reflectă fidel structura salarială din sectorul public: venituri confortabile în zona de conducere și funcții specializate, dar salarii la limită în zona de execuție inferioară, în special pentru cei care lucrează direct cu beneficiarii.
Diferența dintre un director și un asistent personal profesionist poate depăși 7.000 lei net lunar, în timp ce sporurile, deși prezente, nu reușesc să echilibreze semnificativ aceste discrepanțe.
Salariile în alte instituții publice din Ploiești și Prahova
- Salarii la stat în Ploiești. Directorul de la Hale și Piețe poate ajunge la peste 22.000 de lei brut
- Ce salarii au angajații de la Clubul Sportiv alPHa Prahova. Cât câștigă directorul și consilierii
- Ce salarii au angajații de la Parcul Constantin Stere Bucov. Cine câștigă cei mai mulți bani
- Salarii de peste 4000 de euro în Primăria Ploiești. Cât câștigă un șofer, paznicul, directorii sau inspectorii
- Ce salarii au angajații Consiliului Județean Prahova. Cât câștigă președintele, directorii, șoferul sau un muncitor calificat
- Cât se câștigă la Poliția Locală Ploiești. Ce salarii au cei 183 de angajați
- Câți bani câștigă șoferii TCE Ploiești. Ce salarii au directorii, controlorii de bilete și mecanicii
- Cât valorează o viață salvată? Salariile salvamontiștilor din Prahova
- Diferență de aproape 8.000 de lei între cel mai mare și cel mai mic salariu la Finanțele Locale Ploiești
- Salarii la stat în Prahova: Diferență de aproape 4.000 de lei între șefi și muncitori la o direcție din subordinea CJ Prahova