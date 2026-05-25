Avarie pe rețeaua termică în zona Rafinăria Astra: mai multe instituții din Ploiești, fără apă caldă

Autor: Corina Matei
Termo Ploiești anunță întreruperea furnizării apei calde de consum în mai multe puncte din oraș, după o avarie produsă luni, 25 mai 2026, pe rețeaua primară.

O defecțiune apărută luni, 25 mai 2026, pe rețeaua primară de termoficare din zona Rafinăria Astra a dus la întreruperea furnizării apei calde de consum pentru mai mulți consumatori din Ploiești. Remedierea avariei este estimată pentru marți, 26 mai, până la ora 18:00.

Printre unitățile afectate se numără instituții publice importante: Policlinica MAI, Liceul „Lazăr Edeleanu”, Liceul „1 Mai”, Universitatea Petrol-Gaze (UPG) – două puncte termice –, Apele Române și Metrologie, precum și consumatorii racordați la punctele termice PT 1 și PT 2 Carana București. De asemenea, este afectat și Hipodromul din localitate.

Termo Ploiești îi roagă pe cei care au nevoie de informații suplimentare să contacteze Dispeceratul la numărul TelVerde 0800 672 777, disponibil gratuit, 24 de ore din 24, șapte zile pe săptămână.

Compania și-a cerut scuze pentru disconfortul creat și a mulțumit consumatorilor pentru înțelegere.

