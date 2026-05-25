Tânăr din București prins de polițiștii prahoveni gonind cu 143 km/h în localitate

Poliția Prahova a făcut bilanțul Săptămânii Siguranței Rutiere (18 – 24 mai 2026), la noi în județ. Oamenii legii au intensificat în această perioadă activitățile preventive și de control, acționând pentru creșterea gradului de siguranță rutieră.

„ În urma controalelor efectuate, au fost constatate aproximativ 650 de abateri de la normele rutiere în vigoare. Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate pietonilor care au încălcat regulile de circulație – 185 de abateri constatate – și conducătorilor auto care au depășit regimul legal de viteză, fiind înregistrate 154 de astfel de situații”, transmite IPJ Prahova, într-un comunicat de presă.

Cea mai mare viteză cu care s-a circulat pe drumurile din Prahova

Potrivit unor surse apropiate anchetei, cea mai mare sancțiune aplicată săptămâna aceasta unui șofer a fost de 9 puncte de amendă. Este vorba despre un tânăr de 24 de ani din București. Acesta a fost depistat în localitatea Nistorești, conducând cu 143 km/h. Șoferul a rămas de altfel pieton, după ce permisul i-a fost reținut pentru 4 luni, fără drept de a mai conduce.

Alți 29 de șoferi au fost surprinși conducând cu viteze ce depășeau cu peste 50 km/h limita maximă admisă.

„De altfel, atât indisciplina pietonală, cât și viteza excesivă se regăsesc constant printre principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave”, mai transmit polițiștii prahoveni.

Oamenii legii au folosit intens zilele acestea și aparatele etilotest. Recordul îl bate o femeie de 51 de ani. Aceasta a fost prinsă în Ploiești cu o alcoolemie de 1,23 mg/l. Detalii despore acest caz găsești AICI.

Ce sancțiuni au primit pietonii

Atât șoferii, cât și pietonii se fac vinovați de accidente. Polițiștii au sancționat în aceastră perioadă 185 de pietoni. Majoritatera au fost surprinși când traversau strada prin loc nepermis. Dintre aceștia, 169 s-au ales cu avertisment. Iar 16 pietoni au fost sancționați cu amendă de 2 puncte.

În prezent, punctul de amendă are o valoare de 202,5 lei. Vestea proastă este că acesta va crește la 216,25 lei începând cu 1 iulie 2026, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie la 4.325 lei.

„Polițiștii prahoveni vor continua activitățile preventive și de control, pentru protejarea vieții și siguranței tuturor participanților la trafic”, mai anunță IPJ Prahova.