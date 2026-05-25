Ploieștenii susțin montarea radarelor fixe, dar cu o condiție. Rezultatele sondajului OPH 

Cel mai recent sondaj realizat de Observatorul Prahovean a vizat una dintre temele discutate frecvent în traficul din Ploiești: montarea radarelor fixe în oraș.

Peste 2000 de cititori au răspuns la întrebarea „Sunteți de acord cu montarea radarelor fixe în Ploiești?”. Cei mai mulți susțin această măsură, dar mai ales pe bulevardele unde se circulă cu viteză mare.

Astfel, 41,95% dintre participanții la sondaj au răspuns că sunt de acord cu montarea radarelor fixe pe bulevardele unde se circulă cu viteză mare.

O altă categorie importantă, 20,42%, consideră că radarele ar trebui montate doar în zone cu școli, treceri de pietoni și risc ridicat.

În total, peste 60% dintre respondenți susțin, într-o formă sau alta, montarea radarelor fixe în Ploiești, cu accent pe zonele unde siguranța rutieră este o problemă reală.

Există însă și o parte importantă a cititorilor care se opun măsurii. 25,13% dintre respondenți spun că Primăria ar trebui să repare mai întâi străzile și marcajele, în timp ce 10,21% consideră că radarele fixe ar fi doar o metodă de a da amenzi.

Doar 2,28% dintre participanți au răspuns că nu îi interesează subiectul.

