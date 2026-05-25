Camion răsturnat pe DN1 la Bănești. Traficul este blocat

Traficul este blocat luni după-amiază, 25 mai, pe DN1, în zona localității Bănești, la km 88+900. Un camion s-a răsturnat pe partea carosabilă, blocând banda 1 de circulație pe sensul Brașov-Ploiești.

Potrivit polițiștilor prahoveni, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, nu există victime.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Circulația este dirijată de polițiștii prezenți la fața locului.

„Conducătorii auto sunt rugați să manifeste prudență sporită, să reducă viteza și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați în zonă”, mai transmite IPJ Prahova.