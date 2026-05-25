- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Trei tineri din Covasna a fost recuperați de jandarmii montani din Sinaia, dintr-o zonă frecventată de urși

Tatiana Hagiescu
Autor: Tatiana Hagiescu

 Trei tineri au fost recuperați în siguranță, duminică seara, 24 mai, de jandarmii montani din Sinaia. Potrivit unor surse apropiate anchetei, este vorba despre trei persoane, cu vârste de 21, 33 și 36 de ani, din  Covasna.

- Publicitate -

Cei trei au cerut ajutor la 112, după ce s-au rătăcit în pădurea din spatele cartierului Cumpătu din Sinaia. Când au văzut că nu mai găsesc drumul de întoarcere, au apelat numărul de urgență și au dat datele de localizare.

„Jandarmii montani din Sinaia au pornit imediat în căutarea lor. Persoanele au fost găsite într-o zonă unde, odată cu lăsarea întunericului, exista și pericolul întâlnirii cu animale sălbatice”, transmite Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova, într-un comunicat de presă.

- Publicitate -

Intervenția s-a încheiat cu bine, iar cei trei tineri au fost recuperați și conduși în siguranță către orașul Sinaia.

„Pentru a evita astfel de situații, recomandăm cetățenilor să evite deplasările în zone împădurite după lăsarea serii și să solicite sprijin imediat dacă se află într-o situație de risc”, mai transmit jandarmii montani.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Cum au ajuns urșii să se plimbe prin localitățile din Prahova [VIDEO]

Marius Nica Marius Nica -
Un cititor ne-a transmis imagini surprinse weekendul trecut în...

Fericirea într-o cupă de înghețată: cum a reinventat Art Gelato tradiția începută în 1992 la Ploiești

Tatiana Hagiescu Tatiana Hagiescu -
Art Gelato este bucuria dulce care ne încântă gusturile...

Au ieșit cârtițele pe Ilie Oană! Ce se întâmplă cu gazonul stadionului din Ploiești – EXCLUSIV  

Mihai Popescu Mihai Popescu -
La numai câteva zile de la ultimul meci de...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -