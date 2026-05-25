Trei tineri din Covasna a fost recuperați de jandarmii montani din Sinaia, dintr-o zonă frecventată de urși

Trei tineri au fost recuperați în siguranță, duminică seara, 24 mai, de jandarmii montani din Sinaia. Potrivit unor surse apropiate anchetei, este vorba despre trei persoane, cu vârste de 21, 33 și 36 de ani, din Covasna.

Cei trei au cerut ajutor la 112, după ce s-au rătăcit în pădurea din spatele cartierului Cumpătu din Sinaia. Când au văzut că nu mai găsesc drumul de întoarcere, au apelat numărul de urgență și au dat datele de localizare.

„Jandarmii montani din Sinaia au pornit imediat în căutarea lor. Persoanele au fost găsite într-o zonă unde, odată cu lăsarea întunericului, exista și pericolul întâlnirii cu animale sălbatice”, transmite Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova, într-un comunicat de presă.

Intervenția s-a încheiat cu bine, iar cei trei tineri au fost recuperați și conduși în siguranță către orașul Sinaia.

„Pentru a evita astfel de situații, recomandăm cetățenilor să evite deplasările în zone împădurite după lăsarea serii și să solicite sprijin imediat dacă se află într-o situație de risc”, mai transmit jandarmii montani.