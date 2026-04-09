439 de angajați SGU sunt plătiți cu minim pe economie. Cât câștigă directorul. Lista salariilor din SGU Ploiești

Serialul Observatorul Prahovean dedicat salariilor din instituțiile și societățile publice din Ploiești continuă astăzi cu Servicii de Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești, societatea care se ocupă, printre altele, de întreținerea spațiilor verzi, a cimitirelor, parcările publice cu plata, lucrări edilitare sau administrarea unor activități gospodărești ale municipiului.

Potrivit datelor oficiale transmise redacției, SGU Ploiești are 500 de salariați cu posturi ocupate, iar structura salarială arată o realitate clară: majoritatea covârșitoare a angajaților sunt plătiți la nivelul salariului minim brut pe economie.

Aproape 88% dintre angajați au salariul minim

Conform documentelor, 439 de salariați, adică 87,8% din total, au salariul brut de încadrare de 4.050 de lei, adică salariul minim brut pe țară.

În această categorie intră atât personal necalificat, cât și o parte din personalul calificat sau cu studii medii. Printre funcțiile menționate se regăsesc:

îngrijitor spații verzi

muncitor necalificat la demolarea clădirilor

muncitor necalificat la întreținerea drumurilor

casier-încasator

femeie de serviciu

gropar

lucrător pentru salubrizare

Dar și numeroase funcții de personal calificat, precum:

agent de securitate

electrician

electromecanic

fasonator mecanic

instalator

lăcătuș mecanic

magaziner

gestionar

lucrător calificat în horticultură și arboricultură

mecanic agricol

mecanic utilaj

mecanic auto

pavator

peisagist floricultor

strungar

sudor

șofer de autoturisme și camioane

conducător auto transport rutier de mărfuri

tâmplar

tractorist

vopsitor

vânzător

zidar pietrar

De asemenea, în această categorie sunt incluse și unele posturi TESA cu studii medii, precum referent, casier sau tehnician mecanic.

Sporul de vechime crește salariul cu până la 25%

Pe lângă salariul de bază, angajații SGU beneficiază de spor de vechime, acordat în funcție de anii lucrați, conform Contractului Colectiv de Muncă. Sporul se aplică procentual la salariul de bază:

sub 5 ani – 0%

între 5 și 10 ani – 5%

între 10 și 15 ani – 10%

între 15 și 20 ani – 15%

între 20 și 25 ani – 20%

peste 25 ani – 25%

Astfel, pentru salariul minim brut de 4.050 lei, veniturile brute pot ajunge:

4.253 lei (spor 5%)

4.455 lei (spor 10%)

4.658 lei (spor 15%)

4.860 lei (spor 20%)

5.063 lei (spor 25%)

Salarii ușor mai mari pentru o parte din personalul TESA

Un număr foarte mic de angajați au salarii de bază puțin peste minim.

De exemplu, doi salariați au salariu brut de 4.095 lei, ceea ce cu sporul de vechime poate ajunge la 5.119 lei brut

Un salariat are salariu brut de 4.125 lei (TESA studii superioare), care poate urca până la 4.925 lei brut cu sporul de vechime

Salarii între 4.290 și 5.379 lei pentru funcții administrative și tehnice

În zona funcțiilor administrative și tehnice apar câteva niveluri salariale intermediare.

De exemplu, 14 angajați au salariu brut de 4.290 lei, în funcții precum referent de specialitate, contabil, economist, inspector salarii, secretar, maistru mecanic sau funcționar. Cu sporul de vechime, salariul brut poate ajunge până la 5.363 lei.

Patru angajați au salariu brut de 4.389 lei, în categoria personal calificat. Cu spor maxim de vechime, salariul ajunge la 5.486 lei brut.

12 angajați au salariu brut de 4.554 lei, în funcții TESA sau de coordonare. Cu sporul maxim de vechime, venitul brut ajunge la 5.693 lei.

Salarii de peste 6.000 de lei pentru consilieri și coordonatori

Pentru unele funcții de specialitate sau coordonare, salariile cresc.

De exemplu, cinci salariați au salariu brut de 4.785 lei, care cu spor de vechime poate ajunge la 5.981 lei.

Doi angajați cu funcții de coordonare au salariu brut de 4.818 lei, ajungând la 6.023 lei brut cu sporul maxim.

Șase angajați, inclusiv consilier juridic, au salariu brut de 4.983 lei, care poate ajunge la 6.229 lei brut.

Un alt nivel salarial este de 5.379 lei brut, pentru șase salariați în funcții de coordonare, venitul brut putând ajunge până la 6.724 lei cu sporul maxim de vechime.

Salariile șefilor de serviciu

Pentru funcțiile de conducere, salariile sunt semnificativ mai mari. Astfel, patru șefi de serviciu au salariu brut de 7.095 lei, care poate ajunge la 8.869 lei brut cu spor de vechime

Doi șefi de serviciu au salariu brut de 7.920 lei, putând ajunge la 9.900 lei brut

Doi șefi de serviciu au salariu brut de 8.085 lei, care cu sporul maxim ajunge la 10.106 lei brut

Cel mai mare salariu: peste 10.000 de lei brut

Cel mai mare salariu din cadrul SGU Ploiești apare la funcția de director de specialitate, unde salariul de bază este 8.415 lei brut. Cu sporul de vechime de 20%, venitul brut ajunge la 10.098 lei.

Datele oficiale arată că SGU Ploiești funcționează în mare parte cu personal plătit la nivelul salariului minim, aproape 9 din 10 angajați aflându-se în această situație.

Diferențele salariale apar în special în zona funcțiilor administrative, de coordonare și conducere, unde veniturile brute pot depăși 6.000 – 10.000 de lei, în funcție de poziție și vechime.

Vezi răspunsul complet aici: SALARII_SGU_PLOIESTI

Salariile în alte instituții publice din Ploiești și Prahova