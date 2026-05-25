Concurs de șah pentru copii, de 1 Iunie, la Zbor Hub Ploiești. Accesul este gratuit

Copiii pasionați de șah sunt invitați luni, 1 iunie, de la ora 10:00, la Zbor Hub Ploiești, unde va avea loc concursul „Regii Tablei”, un eveniment dedicat strategiei, concentrării și spiritului de competiție.

Asociația Eurospirit și Zbor Hub Ploiești organizează, de Ziua Copilului, concursul de șah „Regii Tablei”, în parteneriat cu Asociația Județeană de Șah Prahova și Pleiada de Șah.

Evenimentul este dedicat copiilor și tinerilor pasionați de șah, care vor avea ocazia să își testeze atenția, curajul și gândirea strategică într-o competiție prietenoasă.

Participanții vor avea parte de partide interesante, premii, diplome și o atmosferă relaxată, potrivită pentru sărbătorirea Zilei Copilului prin joc și competiție.

Concursul va avea loc luni, 1 iunie, de la ora 10:00, la Zbor Hub Ploiești. Accesul este gratuit, iar înscrierile se fac prin aplicația Zbor – Spațiu de explorat.