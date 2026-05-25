Ministrul interimar al Culturii, Demeter András István, demisionează după scandalul unei înregistrări audio cu limbaj vulgar

Demeter András István, ministrul interimar al Culturii, și-a depus mandatul pe masa premierului și și-a cerut scuze public, după apariția unei înregistrări audio în care ar folosi un limbaj vulgar referitor la interesul național și la identitatea sa maghiară. Scandalul a provocat reacții dure în UDMR, iar liderii formațiunii i-au cerut demisia.

Ministrul interimar al Culturii, Demeter András István, a anunțat că își depune mandatul, după ce în spațiul public a apărut o înregistrare audio controversată, atribuită acestuia, în care demnitarul ar fi folosit expresii vulgare la adresa interesului național. Cazul a provocat un val de reacții politice, inclusiv în interiorul UDMR, formațiune care l-a susținut pentru funcția de ministru.

Potrivit informațiilor publicate de 2mnews.ro, înregistrarea ar surprinde o discuție în care Demeter András István folosește un limbaj incalificabil pentru un membru al Guvernului, referindu-se la o situație legată de Radio România și Radio Chișinău.

În urma scandalului, Demeter András István a transmis un mesaj public în care și-a cerut scuze celor care s-au simțit jigniți sau trădați, dar a respins acuzațiile privind lipsa de loialitate față de interesul național.

„Îmi cer scuze față de cei care se simt jigniți și față de cei care se simt trădați. Rămân convins că actele și faptele mele în interesul cultural național și al celui care conferă adevărată frumusețe și plus-valoare a interculturalității din România au dovedit și vor dovedi contrariul a ceea ce se afirmă acum despre mine”, a transmis ministrul.

Scandalul pornește de la o înregistrare din noiembrie 2025

Înregistrarea care a declanșat scandalul ar data din noiembrie 2025 și ar avea legătură cu un dosar mai vechi, din perioada 2011–2012, ulterior clasat. Dosarul viza achiziția Radio Chișinău de către Radio România, în perioada în care Demeter András István se afla la conducerea instituției.

Potrivit explicațiilor apărute în spațiul public, achiziția ar fi avut ca scop blocarea preluării licenței de către un trust rusesc și diminuarea influenței Moscovei în Republica Moldova. În acest context, Demeter ar fi afirmat că a apărat un obiectiv strategic românesc, dar a făcut-o folosind un limbaj considerat de liderii politici drept inacceptabil. Demeter susține că nu a acționat niciodată împotriva interesului României și că decizia de a se retrage are legătură cu limbajul folosit și cu tensiunile generate de scandal.

UDMR i-a cerut demisia: „Nu există loc pentru un limbaj vulgar”

Reacția UDMR a fost una rapidă și fermă. Kelemen Hunor, președintele formațiunii, a anunțat că i-a cerut lui Demeter András István să demisioneze și să își ceară scuze public celor pe care i-a jignit. Liderul UDMR a catalogat declarațiile din înregistrare drept „inacceptabile” și a subliniat că identitatea maghiară nu poate fi invocată pentru a justifica afirmații care pot alimenta stigmatizarea comunității.