Cursa titanilor între avioane și bolizi, pe aerodromul Strejnicu

Pe 30 mai, aerodromul de la Strejnicu va deveni unul dintre cele mai vii locuri din Prahova. Nu doar pentru pasionații de aviație, ci pentru familii sau oameni care iubesc motoarele și, pur și simplu, pentru cei care vor să simtă din nou emoția unui eveniment adevărat. Iar „Avioane și Motoare – Ploiești Airshow 2026” promite cea mai spectaculoasă ediție de până acum. Intrarea este liberă.

De peste 15 ani, experiențele publicului amator de show-uri aviatice au fost motivele pentru care toți cei prezenți au dorit să revină pe Aerodromul „Gheorghe Bănciulescu” din Strejnicu, lângă Ploiești.

Anul acesta organizatorii au gândit un concept nou, diversificat. Vor fi avioane de acrobație, parașutiști, demonstrații aeriene, mașini spectaculoase, motociclete, roboți construiți de elevi ploieșteni și multe surprize pregătite pe pista Aerodromului „Gheorghe Bănciulescu” din Strejnicu.

Cu siguranță, unul dintre momentele cele mai spectaculoase care vor fi puse în scenă numără și cursele dintre avioanele de acrobație de ultimă generație și bolizi de sute de cai putere.

Imaginați-vă doar cum este să sincronizezi peste 770 de cai putere ai unei Tesla, care depășește suta în 2,7 secunde și ajunge la 200 km/h după 9 secunde, cu un avion de acrobație aeriană venit în spatele ei, deasupra pistei.

De la 0 la peste 200 km/h în doar 400 de metri. Și asta pentru că următorii 350 de metri sunt necesari frânării în siguranță, până la capătul pistei.

Repetițiile au fost un succes, totul s-a sincronizat perfect, așa că tot ce rămâne de făcut este să asistați la momente absolut spectaculoase.

Și nu doar Tesla dă testul sincronizării cu un avion în zbor. Aceleași reprize vor fi și cu Mercedes GT-S AMG, dar și cu celebra motocicletă de viteză Suzuki Hayabusa.

Vă reamintim că accesul publicului este gratuit și că vor fi peste 1.500 de locuri de parcare, șoferii fiind îndrumați prin semnalistică rutieră și cu ajutorul voluntarilor.

Organizatorii, Aeroclubul României și Grupul Observatorul Prahovean, și-au propus să ridice ștacheta acestor experiențe și să vină cu elemente de noutate care să țină publicul cu sufletul la gură.

Sponsor principal: Arca Village

Sponsori: Feruccio Group, Hill House, Apa Nova Ploiești, Taverna Românești, MRS Residence Sinaia, Shopping City Ploieşti, Ledmax și Ecomaster.

Parteneri: Consiliul Județean Prahova, Primăria Ploiești, Primǎria Târgşoru Vechi, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Filarmonica „Paul Constantinescu’’ Ploieşti, Selgros, Senapan.

Organizatori: Aeroclubul României și Grupul Observatorul Prahovean

