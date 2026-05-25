Cum a construit familia Buharu universul President Ploiești: de la restaurante și evenimente la deserturi artizanale

Dincolo de lux, lumini și decoruri spectaculoase, adevărata poveste President este despre familie, muncă și iubirea pusă în fiecare lucru construit de la zero. Poate tocmai de aceea, după aproape trei decenii, numele President a rămas unul dintre cele mai puternice și respectate din lumea evenimentelor din Prahova.

La colț de stradă, într-un Ploiești care începea timid să descopere un alt stil de a ieși la masă, a început și povestea President. Era anul 2000, iar President 1 devenea unul dintre primele restaurante à la carte din oraș. Un loc elegant, dar cald, unde mesele se prelungeau ore întregi, muzica live completa atmosfera, iar preparatele speciale se transformau în amintiri pentru cei care îi treceau pragul.

Suntem convinși că aproape fiecare ploieștean a ajuns la President măcar o dată. Poate la o cină în familie. Poate la o aniversare. Poate „doar pentru puțin”, iar acel puțin s-a transformat într-o seară întreagă petrecută printre oameni dragi.

În timp, President nu a mai fost doar un restaurant. A devenit locul unde s-au adunat povești, emoții și momente importante din viața oamenilor.

Cum a construit Angelo Buharu centrul de evenimente President de la zero

În spatele acestui început se afla Angelo Buharu, omul care a construit totul de la zero, cu propriile mâini și cu o ambiție pe care nimic nu părea să o poată opri. Alături îi era familia, iar copiii lui, Diandra și Antonio, aveau să crească printre ospătari, bucătari, decoruri și emoțiile miilor de evenimente organizate de-a lungul anilor.

Anii au trecut, orașul s-a schimbat, iar familia Buharu a crescut odată cu el. Dincolo de farfurii și meniuri, drumul President a continuat firesc spre organizarea de evenimente. Tot mai mulți oameni căutau locuri speciale pentru nunți, botezuri, aniversări sau petreceri corporate, iar conceptul elegant propus de President devenea, la acea vreme, aproape unic în Prahova.

De la President 1 la President 7. De ce lipsește President 6

Așa au apărut President 2, la Bucov, apoi President 3, fiecare păstrând același stil glamorous, clasic și elegant care avea să definească brandul.

„Totul s-a dezvoltat natural, din dorința clienților și din pasiunea tatălui meu. El nu se oprea niciodată din construit, din imaginat și din creat”, povestește astăzi Diandra Buharu, cea care, împreună cu mama și fratele ei Antonio, duce mai departe afacerea familiei.

Pentru Angelo Buharu, restaurantele nu reprezentau doar o afacere. Erau o extensie a imaginației sale. Deși nu era arhitect, avea o pasiune uriașă pentru design interior, iar fiecare sală, fiecare transformare și fiecare detaliu poartă și astăzi amprenta lui.

„Tata era designerul. Tot ce vedeți sunt ideile lui. Era prezent fizic pe șantier, muncea cot la cot cu echipa. Era perfecționist și extrem de pasionat”, își amintește Diandra.

Au urmat apoi transformări spectaculoase. În anii 2000, President 4 devenea primul cort de evenimente din Ploiești, un concept aproape necunoscut atunci în zonă. Cererea a continuat să crească, iar familia a mers mai departe cu President 5 și President 7. Numărul 6 lipsește intenționat din poveste.

„Mamei mele ( n.red. Magda Buharu) nu ăi place cifra șase”, spune Diandra zâmbind. „Dar dacă numeri bine, sunt șapte locații, pentru că President 1 are două spații.”

De la un magazin de haine care a luat foc, la o poveste plină de eleganță și rafinament

Dincolo de eleganță și evenimente grandioase, povestea President ascunde și un început greu, plin de obstacole. Puțini ploieșteni știu că înainte de restaurante, Angelo Buharu avea un magazin de haine în magazinul Mercur din centrul Ploieștiului. Vindea inclusiv casete audio pe bandă magnetică. A pornit de jos, iar apoi totul a fost distrus într-un incendiu devastator.

Pentru mulți, acela ar fi fost momentul renunțării. Pentru el, a fost doar începutul unei alte lupte.

„După incendiu, putea să renunțe. Dar nu a făcut-o. A continuat pentru noi, pentru familia lui”, spune Diandra.

Familia nu a uitat nici astăzi oamenii care le-au fost alături în acele clipe grele.

„Părinții noștri spirituali au rămas lângă noi și ne-au ajutat să reconstruim totul de la zero. Cu iubire, răbdare și credință. Fără ei, nimic din ceea ce există astăzi nu ar fi fost posibil. În cele mai grele momente am înțeles ce înseamnă adevărata familie.

După incendiul care ne-a distrus magazinul, când credeam că totul e pierdut, părinții noștri spirituali au fost singurii care au fost lângă noi și ne-au ajutat să construim de la zero. Cu iubire, răbdare și credință. Ei sunt , de fapt, familia noastră. Fără ei, nimic din ceea ce s-a construit azi nu ar fi fost posibil. Inclusiv povestea Pădurea Verde există datorită faptului că au crezut în noi”, a mai mărturisit tânăra antreprenoare.

Pădurea Verde, fosta Regina Nopții, „sora mai mică” a centrului de evenimente President

Aceeași muncă și aceeași credință au dus mai târziu și la renașterea unui alt loc drag familiei: restaurantul Pădurea Verde din Păulești, fostul Regina Nopții, afacere preluată de Antonio, fratele mai mic al Diandrei Buharu.

„Era un loc aproape uitat. Astăzi are suflet”, spune Diandra.

Poate cel mai emoționant capitol al poveștii President este însă legătura dintre copii și tatăl lor. Diandra și Antonio au crescut printre ospătari, bucătari, decoruri și emoțiile miilor de oameni care le-au trecut pragul.

„Tot personalul ne știe de când aveam trei-patru ani. Practic, am crescut cu ei.”

„Când văd clienții fericiți, mă uit spre cer și spun: Ai văzut, tata?”

Astăzi, la patru ani după pierderea tatălui lor, cei doi frați încearcă să păstreze vie fiecare lecție pe care au primit-o de la el. Diandra își crește băiețelul de trei ani și jumătate, care poartă același nume ca bunicul său: Angelo.

„Când văd clienții fericiți, mă uit spre cer și spun: Ai văzut, tata? Tot ce fac este ca să nu îl dezamăgesc.”

President, locul în care deserturile au devenit parte din poveste

În ultimii ani, familia Buharu a dus conceptul President într-o zonă extrem de sensibilă și rafinată: cofetăria artizanală. În clădirea restaurată de pe strada Maramureș a apărut President Luxury, un boutique elegant gândit inițial ca refugiu pentru mirese, locul perfect pentru ședințe foto și emoțiile pregătirii unei nunți.

Astăzi, acolo funcționează și laboratorul de cofetărie al familiei, unde se pregătesc torturile și prăjiturile pentru evenimente.

În laboratorul President Luxury iau naștere deserturi spectaculoase, realizate din ingrediente premium și construite în jurul fiecărei povești.

„Clienții spun mereu același lucru: Se simte diferența. Crema chiar e cremă, ciocolata chiar e ciocolată”, povestește Diandra.

Candy barurile sunt create special pentru fiecare eveniment: de la decoruri inspirate din muzică pentru reuniuni de liceu, până la concepte inspirate din make-up pentru evenimente de beauty. Iar piesele centrale rămân torturile — de la cele minimaliste până la adevărate opere de artă.

„Îmi place foarte mult conexiunea pe care o am cu mirii. Le oferim chiar și machete speciale de tort, cadou din partea noastră, ca să păstreze o amintire.”

O familie care a construit totul cu suflet

Cu toate acestea, familia Buharu spune că nu a uitat niciodată de unde a plecat.

„Noi am fost crescuți să respectăm oamenii și munca. Eu și fratele meu am servit inclusiv la mese. Nu ne-a fost rușine niciodată să muncim.”

Iar poate tocmai aici stă adevăratul secret al poveștii President. Nu doar în săli elegante sau evenimente spectaculoase, ci în sufletul unei familii care a construit totul împreună. Într-un tată care și-a transformat pasiunea într-o lume și în doi copii care, zi de zi, încearcă să îi păstreze munca și visul vii.

Disclaimer: Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de President Ploiești și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. Articolul face parte din campania rulată de Observatorul Prahovean, de promovare a antreprenorilor locali, care aduc plus valoare comunitatii.