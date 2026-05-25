Noua lege a salarizării bugetarilor, pusă în consultare publică. Sporurile pot ajunge la 40%, iar indemnizația de hrană dispare

Ministerul Muncii a lansat în consultare publică noul proiect al legii salarizării bugetarilor, care ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Documentul introduce o grilă unitară cu 12 grade salariale, limitează sporurile și elimină mai multe beneficii acordate în prezent angajaților din sistemul public.

Una dintre principalele modificări vizează sporurile. Potrivit proiectului, acestea vor putea ajunge la cel mult 40% din salariul de bază pentru anumite categorii de angajați, dublu față de varianta discutată inițial. În administrația locală, plafonul va fi de 20% din indemnizația lunară.

Noua lege prevede și reducerea diferențelor dintre salariile mici și cele mari din sistemul public. Raportul dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază ar urma să fie de 1 la 8, față de 1 la 12 în actuala lege.

Proiectul elimină indemnizația de hrană, sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare și indemnizația pentru titlul de doctor, care ar urma să fie inclusă în coeficienții de salarizare pentru anumite domenii.

În schimb, se mențin unele sporuri considerate esențiale: 25% pentru munca de noapte, 75% pentru ore suplimentare, 40% pentru proiecte finanțate din fonduri europene și 10% pentru control financiar preventiv.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat că reforma nu va duce la scăderi de venituri. Bugetul pentru salariile din sectorul public ar urma să crească de la 166 de miliarde de lei la maximum 174 de miliarde de lei anul viitor.

Legea introduce și premii de performanță, care vor putea fi acordate trimestrial, semestrial sau anual. Valoarea totală a acestora nu va putea depăși 4% din fondul de salarii al fiecărui ordonator principal de credite.

Reforma face parte din angajamentele asumate de România prin PNRR și are ca obiectiv reducerea discrepanțelor salariale din sistemul public, dar și menținerea cheltuielilor bugetare într-un cadru sustenabil.

Proiectul de lege poate fi descărcat de aici: Proiect lege salarizare 2026 – dezbatere publică

Anexele și alte documente pot fi lecturate pe site-ul Ministerului Muncii aici: https://mmuncii.gov.ro/ministerul-muncii-familiei-tineretului-si-solidaritatii-sociale-a-publicat-proiectul-legii-salarizarii-pentru-personalul-platit-din-fonduri-publice-respectiv-grilele-de-salarizare-si-calendarul-de/