Tineri filmați când vandalizează o stație de autobuz din Ploiești

Imagini revoltătoare au fost surprinse ieri, în Bariera Bucov din Ploiești. Un grup de trei tineri a vandalizat o stație de autobuz aparținând TCE. VIDEO la finalul textului.

În filmarea postată pe grupul de Facebook „Ploieșteni de pretutindeni” se vede cum unul dintre aceștia distruge o bucată de plexiglas care proteja călătorii de intemperii.

Observatorul Prahovean a sesizat Poliția Locală Ploiești.

Potrivit legislației în vigoare, vandalizarea unei stații de autobuz se sancționează cu amenzi cuprinse între 100 și 3.000 de lei, în baza Legii nr. 61/1991 privind ordinea și liniștea publică.

Pe lângă amendă, persoana vinovată poate fi obligată să achite și contravaloarea reparațiilor pentru aducerea stației la starea inițială.