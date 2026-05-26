O șoferiță a oprit mașina pe Bulevardul Republicii din Ploiești ca să rupă trandafiri

Scene mai puțin obișnuite au fost surprinse ieri în traficul din Ploiești.

În imaginile postate pe grupul de Facebook „Orașul Ploiești” apare o șoferiță care oprește mașina pe banda a doua pentru a rupe trandafirii înfloriți de pe scuarul care desparte benzile de circulație.

- Publicitate -

Întâmplarea s-a petrecut pe Bulevardul Republicii, în zona Școlii „Sfântul Vasile”. VIDEO AICI.

Polițiștii locali au demarat verificările pentru identificarea șoferiței. Aceasta riscă o amendă cuprinsă între 250 și 1.000 de lei pentru persoanele fizice.

- Publicitate -

Tot ieri, trei tineri au fost filmați când vandalizau o stație de autobuz din Bariera Bucov. Detalii aici: