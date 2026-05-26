Ce salarii vor avea profesorii, medicii și judecătorii din 2027 potrivit noii legi

Proiectul noii legi a salarizării unitare, publicat de Ministerul Muncii, include simulări privind salariile lunare brute care ar urma să fie aplicate din anul 2027 pentru mai multe categorii de bugetari, printre care profesori, medici, judecători, grefieri și demnitari. Actul normativ ar trebui adoptat până la finalul sesiunii parlamentare, pentru respectarea termenului de 1 iulie 2026 din PNRR.

Potrivit proiectului, legea ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027, iar raportul dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază din sectorul bugetar va fi de 1 la 8. Valoarea de referință pentru anul 2027 este stabilită la 4.100 de lei.

Pentru un profesor din învățământul preuniversitar, cu grad didactic I și peste 25 de ani vechime, salariul lunar brut, cu sporuri incluse, ar urma să fie, în medie, de 12.166 de lei în 2027, față de 12.021 de lei în 2026.

Un medic primar ar urma să aibă un salariu lunar brut mediu de 22.016 lei, față de 21.437 de lei în 2026. În cazul unui asistent medical principal, salariul mediu brut ar urma să fie de 11.788 de lei.

În justiție, proiectul prevede, pe grilă, scăderi pentru unele categorii. Un judecător cu vechime între 5 și 10 ani ar urma să aibă un salariu lunar brut mediu de 19.268 de lei, față de 22.907 lei în 2026. Ministrul interimar al Muncii a precizat însă că salariile aflate deja în plată nu vor fi diminuate, fiind invocat principiul dreptului câștigat.

Proiectul prevede și creșteri pentru debutanți. Un grefier debutant ar urma să câștige 8.405 lei în 2027, față de 4.148 de lei în 2026. Un asistent medical debutant ar urma să ajungă la 7.011 lei, iar un profesor universitar debutant la 7.544 de lei.

Cele mai mari salarii brute din sistemul public ar urma să fie cele ale demnitarilor. Președintele României ar urma să aibă un salariu brut de 32.800 de lei, prim-ministrul – 30.750 de lei, un ministru – 26.650 de lei, iar un deputat sau senator – 24.600 de lei.

Potrivit ministrului interimar al Muncii, pentru 56% dintre angajații din sectorul public salariile vor crește, iar pentru ceilalți vor rămâne în plată la nivelul actual, potrivit Antena 3.