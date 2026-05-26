Motivul pentru care Mehmet Topal ezită să rămână la Petrolul, deși are oferta clubului pe masă

Mehmet Topal nu e convins că vrea să continue la Petrolul, chiar dacă a fost ofertat să rămână pentru încă cel puțin un sezon la echipa ploieșteană. Turcul a cerut timp de gândire și a plecat acasă la Istanbul pentru a cântări propunerea clubului la care a activat deja în trei mandate. De fapt, Petrolul este singura echipă pe care fostul internațional turc a antrenat-o în cariera lui. El urmează să obțină licența Pro în această vară, fapt care l-ar scuti de problemele pe care le-a avut până acum din punct de vedere al legitimității pe bancă.

- Publicitate -

Topal e nemulțumit că Petrolul nu are bază de pregătire

Totuși, Topal ezită să continue la Petrolul, în principal din cauza condițiilor de la echipă. El a reclamat în repetate rânduri că nu e normal ca formația ploieșteană să nu aibă o bază de pregătire, sau măcar un teren pe care să se antreneze constant, considerând că acest lucru împiedică buna desfășurarea a ciclului săptămânal de pregătire. În interviul acordat de președintele clubului, Claudiu Tudor, pentru Observatorul Prahovean, acesta a recunoscut că antrenorul a avut constant această nemulțumire.

„Credeți că e o plăcere să te plimbi ca să te antrenezi azi la Aricești, mâine la Pleașa, poimâine la Strejnic sau la Buftea? Mehmet e atașat de Petrolul, ne-a ajutat mereu când a fost nevoie, a intrat definitiv în familia acestui club, iar noi am fost mereu sinceri cu el.

- Publicitate -

Știe cine suntem, ce putem oferi. El a avut mereu ușa deschisă aici. A plecat când a vrut și că a vrut el, în principal pentru că noi, ca și club, nu putem să-i oferim ce vrea el. Nu e vorba de bani, e vorba despre condiții, despre o bază de antrenament, despre niște jucători. Topal vine de la un anumit nivel ca fotbalist, e normal să-și dorească mai mult și ca antrenor”, a spus fostul jucător al Petrolului, aflat acum la conducerea clubului.

Reunirea echipei este programată pentru 10 iunie

Topal e așteptat să dea un răspuns în cel mai scurt timp, deoarece în cazul unui refuz, clubul trebuie să se reorienteze și să demareze discuțiile cu un alt antrenor. Potrivit graficului fixat, reunirea ar trebui să aibă loc pe 10 iunie, dar echipa are nevoie de antrenor cel puțin cu o săptămână înainte, care să contureze un lot.

Până acum, au plecat Mateiu, Guilherme, Ricardinho, Roche, Aymbetov, Boateng, iar contractul lui Papp a expirat și urmează să fie rediscutat în alți termeni financiari, ceea ce poate determina fie o despărțire definitivă, fie o prelungire pe un an.