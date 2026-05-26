„Școala în Siguranță”: Polițiștii prahoveni au început săptămâna prevenirii în unitățile de învățământ din județ

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova a dat startul, luni, 25 mai 2026, campaniei „Săptămâna Siguranței Școlare”, un eveniment național desfășurat în perioada 25–29 mai, menit să consolideze siguranța elevilor și să construiască punți de încredere între polițiști, profesori, elevi și părinți.

Încă din prima zi, echipe de polițiști din structurile de ordine publică, proximitate și prevenire a criminalității au pășit în sălile de clasă din mai multe localități prahovene – Gornet-Cricov, Plopeni, Ploiești, Păulești, Găgeni și Ceptura – aducând cu ei nu dosare și regulamente, ci dialog, sfaturi practice și ascultare.

Temele abordate în fața sutelor de elevi și cadre didactice au acoperit un spectru larg al riscurilor cu care se confruntă tinerii de astăzi: violența în mediul școlar, bullying-ul și cyberbullying-ul, capcanele spațiului online, pericolele drogurilor, răspunderea penală a minorilor, siguranța rutieră și măsurile de autoprotecție.

Pe tot parcursul săptămânii, activitățile preventive vor continua în unități de învățământ din întreg județul Prahova, adaptate vârstei și nevoilor fiecărei grupe de elevi.

„Siguranța copiilor este o responsabilitate comună, iar prevenirea începe prin informare, implicare și încredere”, transmit reprezentanții IPJ Prahova, care reafirmă angajamentul instituției de a rămâne alături de comunitatea școlară.