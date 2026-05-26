Robotics Summer Fest 2.0 revine la Ploiești: două zile de tehnologie, educație și experiențe interactive

Pe 30 și 31 mai 2026, Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești devine din nou locul în care copiii, tinerii, părinții și pasionații de tehnologie se întâlnesc la Robotics Summer Fest 2.0, un festival organizat de echipa de robotică BraveBots de la Colegiul Național „Mihai Viteazul”.

După o primă ediție care a adunat peste 1500 de participanți, festivalul revine cu o

experiență și mai interactivă, chiar în weekendul de dinaintea Zilei Copilului. Pentru familii,

este o ocazie ideală de a le oferi copiilor o activitate diferită: roboți, experimente, ateliere,

demonstrații și întâlniri cu oameni care transformă tehnologia în educație, carieră și

inspirație.

Pe parcursul celor două zile, participanții vor putea descoperi ateliere permanente și

activități pentru toate vârstele:

● roboți de construit și programat;

● ateliere de Line Follower;

● activități cu LEGO Spike Education;

● proiecte cu Arduino;

● demonstrații de robotică;

● standuri interactive susținute de echipe, facultăți și organizații STEM;

● activități recreative și provocări pentru copii și adolescenți.

Pe 30 mai, publicul va putea urmări și o competiție oficială cu 10 echipe de robotică, într-o

atmosferă apropiată de competițiile FIRST Tech Challenge: roboți construiți de elevi,

strategie, viteză, emoție și lucru în echipă.

Festivalul include și o componentă dedicată liceenilor din clasele a XI-a și a XII-a, printr-un

mini târg universitar. Facultăți precum Facultatea de Electronică, Telecomunicații și

Tehnologia Informațiilor, Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești, Facultatea de Inginerie

în Limbi Străine, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică și reprezentanți de la

laserul ELI-NP de la Măgurele vor avea standuri unde elevii pot afla detalii despre programe

de studiu, admitere, viața de student și oportunități profesionale.

De asemenea, va exista un

moment special de întrebări și răspunsuri, în care tinerii vor putea discuta direct cu

reprezentanții facultăților despre admitere și alegerea traseului universitar potrivit.

Printre invitații și organizațiile prezente la Robotics Summer Fest 2.0 se numără:

● Dan Cadar – Zona IT, una dintre cele mai cunoscute voci din zona tech din România;

● ROSPIN – Romanian Space Initiative, organizație care promovează educația și

proiectele din domeniul spațial;

● UPB Drive Solar, echipă studențească ce dezvoltă un vehicul alimentat cu energie

solară;

● Julia Boca, consultant educațional pentru admiterea la universități din străinătate;

● Ștefan Dăscălescu, mentor în programare competitivă și algoritmică;

● Vladimir Ștefănescu, Școala de Astronomie, educator științific și promotor al

astronomiei;

● Adina Israel-Roming, profesionistă în tehnologie și leadership.

Robotics Summer Fest 2.0 nu este doar un eveniment despre roboți, ci un spațiu în care

copiii pot învăța prin joacă, adolescenții pot descoperi direcții de viitor, iar părinții pot vedea

cum tehnologia devine accesibilă, practică și inspirațională.

Programul complet, orele actualizate și noutățile despre invitați vor fi publicate pe Instagram,

pe paginile @robotics.summer.fest și @botsbrave.

Pe 30 și 31 mai, BraveBots vă așteaptă la Sala Sporturilor Olimpia pentru două zile în care

tehnologia prinde viață, iar curiozitatea devine primul pas spre viitor.