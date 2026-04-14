Salariile de la Muzeul Județean de Istorie Prahova. Cele mai mari salarii NU sunt ale managerului sau directorului

Continuăm seria dedicată salariilor din instituțiile publice din Ploiești și Prahova cu o analiză detaliată a veniturilor de la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova. Grila salarială arată diferențe semnificative între funcții, în funcție de studii, vechime și sporuri, însă oferă o imagine clară asupra nivelului de salarizare din sectorul cultural.

Managerul și conducerea instituției

La vârful ierarhiei se află managerul instituției, cu un salariu brut de aproximativ 10.975 lei și un venit net de 6.421 lei.

Directorul general adjunct are un salariu brut de 10.282 lei și un net de 6.015 lei, în timp ce un director ajunge la un brut de 10.861 lei și un net de 6.354 lei.

Șefii de secție sau serviciu câștigă între 8.697 lei și 9.737 lei brut, în funcție de sporuri, ceea ce înseamnă salarii nete între 5.088 lei și 5.696 lei.

Cercetători și specialiști

Cea mai bine plătită categorie profesională este cea a cercetătorilor științifici. Un cercetător poate ajunge la un salariu brut de 12.147 lei, cu un net de aproximativ 7.106 lei, în condițiile în care beneficiază și de indemnizație de doctorat (1.040 lei).

Arheologii au salarii variabile, în funcție de grad:

între 9.050 lei și 9.070 lei brut (aprox. 5.294 – 5.305 lei net) pentru grade superioare,

până la 6.083 lei brut și 3.559 lei net pentru niveluri inferioare.

Muzeografii câștigă între:

8.010 lei brut / 4.685 lei net (grad superior),

și 6.197 lei brut / 3.625 lei net pentru debutanți sau grade mai mici.

Restauratorii și conservatorii au salarii apropiate de cele ale muzeografilor:

aproximativ 8.010 lei brut / 4.685 lei net la nivel superior,

până la 6.234 lei brut / 3.647 lei net pentru alte trepte.

Bibliografii se încadrează la aproximativ 8.010 lei brut și 4.685 lei net.

Personal administrativ și tehnic

În zona administrativă, salariile sunt mai reduse:

economiștii au între 7.178 și 7.629 lei brut, cu un net de 4.199 – 4.463 lei,

referenții de specialitate câștigă între 6.174 și 7.642 lei brut, adică 3.612 – 4.470 lei net,

referenții ajung la aproximativ 6.930 lei brut și 4.055 lei net.

Casierii și secretarii dactilografi au salarii de aproximativ 6.019 – 6.233 lei brut, respectiv 3.521 – 3.646 lei net.

Personal auxiliar: supraveghetori, îngrijitori, muncitori

La baza grilei salariale se află personalul auxiliar:

supraveghetorii au aproximativ 4.697 lei brut și 2.748 lei net,

îngrijitorii câștigă între 4.768 și 4.873 lei brut, adică 2.789 – 2.850 lei net,

muncitorii calificați ajung la 6.161 lei brut și 3.604 lei net.

Sporuri și beneficii

Pe lângă salariul de bază, angajații beneficiază de mai multe sporuri:

spor de condiții de muncă: în jur de 300 lei,

indemnizație de hrană: aproximativ 347 lei,

indemnizație de doctorat: până la 1.040 lei (pentru personalul calificat),

alte sporuri punctuale (de exemplu CFP) între 451 și 745 lei, în funcție de funcție.

Aceste adaosuri contribuie semnificativ la creșterea salariului brut și, implicit, a venitului net.

