Al doilea atac armat la o școală din Turcia. Patru persoane au murit și alte 20 au fost rănite

Un atac armat a avut loc miercuri, 15 aprilie 2026, într-o școală din Kahramanmaraș, unde patru persoane au murit și aproximativ 20 au fost rănite. Este al doilea incident de acest fel produs în Turcia în doar două zile.

Patru persoane, dintre care trei elevi și un profesor, și-au pierdut viața în urma atacului armat produs la Școala Gimnazială Ayşer Çalık din provincia Kahramanmaraș. Alte aproximativ 20 de persoane au fost rănite.

Potrivit guvernatorului provinciei, Mukerrem Ünlüer, atacatorul era un elev de clasa a VIII-a. Acesta a venit la școală înarmat, având asupra sa cinci arme de foc și șapte încărcătoare. Anchetatorii susțin că armele ar fi aparținut tatălui său, un fost polițist

După atac, elevul s-a sinucis.

Incidentul are loc la doar o zi după un alt atac armat care a avut loc marți, 14 aprilie 2026, la un liceu din Şanlıurfa, unde cel puțin 16 elevi și profesori au fost răniți. Și în acel caz, atacatorul, un tânăr de 18 ani, s-a sinucis după comiterea faptelor.