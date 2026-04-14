Atac armat într-un liceu din Turcia: 16 răniți, atacatorul s-a sinucis

Marți, 14 aprilie 2026, un atac armat a avut loc într-un liceu din sud-estul Turciei. Potrivit primelor informații, un fost elev al liceului a deschis focul. Acesta a rănit cel puțin 16 persoane, elevi și profesori, înainte de a se sinucide, scrie CNN.

Potrivit sursei citate, atacatorul, în vârstă de 18 ani, înarmat cu o pușcă, a tras la întâmplare într-un liceu profesional din Siverek, provincia Șanlıurfa, înainte de a se ascunde în clădire. Ulterior, s-a sinucis folosind aceeași armă, a declarat guvernatorul Hasan Sildak.

Atacul a lăsat răniți 10 elevi, patru profesori, un angajat al cantinei și un polițist, a spus Sildak. Deși majoritatea erau tratați în Siverek, cinci dintre profesorii și elevii răniți au fost transferați la un spital din capitala provinciei, deoarece starea lor era mai gravă, a precizat guvernatorul.

Motivul atacului rămâne neclar. Atacurile armate în școli sunt rare în Turcia.

Anterior, presa a relatat că toți elevii au fost evacuați, iar unități speciale ale poliției au fost mobilizate după ce atacatorul a refuzat să se predea.

„Persoana a fost încercuită în interiorul clădirii în urma intervenției poliției și a murit după ce s-a împușcat”, le-a spus Sildak jurnaliștilor, adăugând că va fi desfășurată o anchetă „amplă” privind incidentul.

Imagini video au arătat zeci de elevi alergând din școală spre poartă și apoi pe stradă.