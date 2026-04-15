Ce se întâmplă cu reparațiile de străzi din Ploiești. Anunțul primarul Polițeanu 

La doar câteva zile după Paște, programul de reparații stradale a fost reluat la Ploiești. Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat că accentul va fi pus pe turnarea de covoare asfaltice, nu doar pe astuparea gropilor. Cât privește bugetul pentru reparații străzi, propunerea avansată pentru 2026 este de 18 milioane de lei, de peste 4 ori mai mult ca anul trecut.

Primele intervenții au început în zona centrală a orașului, pe Bulevardul Republicii, pe tronsonul cuprins între Catedrală și Hotel Central, pe ambele sensuri, atât spre Gara de Sud, cât și spre zona de nord a orașului.

Primarul Mihai Polițeanu a explicat că lucrările fac parte dintr-un program mai amplu, aflat în desfășurare. Edilul a subliniat că administrația locală încearcă să treacă treptat de la intervenții punctuale la soluții mai durabile.

„Este continuarea programul de reparații străzi anul acesta. Avem două firme. La momentul acesta lucrează doar o firmă. Cel mai probabil, de săptămâna viitoare va relua și cea de a doua firmă programul de reparații străzi.

Încercăm, încet, încet, să ne concentrăm pe turnarea de covoare asfaltice mai puțin pe plombarea gropilor. Vom face asta în continuare, evident, dar încercăm să ne mutăm efortul pe covoare asfaltice astfel încât să nu mai existe probleme după un an de zile (…)”, a susținut Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

Buget de 18 milioane de lei peste străzi în 2026

Pentru susținerea acestui program, primarul Ploieștiului a anunțat un buget semnificativ mai mare pentru acest an, care urmează să fie supus aprobării Consiliului Local.

„Este de patru ori mai mult decât anul trecut. Anul trecut am avut un pic mai mult de 4 milioane de lei”, a precizat Mihai Polițeanu, adăugând că se bazează pe sprijinul tuturor formațiunilor politice pentru aprobarea bugetului de 18 milioane de lei destinat reparațiilor stradale.

Reamintim faptul că la finele lunii februarie, Primăria Ploiești a anunțat lista străzilor pe care vor fi efectuate lucrări de reparații, după inventarierea gropilor din oraș.

Citește și: Lista străzilor din Ploiești unde vor fi astupate gropile din 1 martie