Intrare gratuită pentru copii și activități speciale de 1 iunie, la Zoo Bucov

Grădina Zoologică Bucov pregătește o serie de activități interactive și educative, dedicate celor mici. Copiii sunt invitați să participe zilele acestea la ateliere creative, având ca temă lumea animalelor.

Copiii vor afla duminică secretele din spatele adăposturilor animalelor

Duminică, 31 mai, de la ora 11, cei mici vor fi întâmpinați la Foișorul de lângă adăpostul cămilelor, de către arhitectul Costin Gheorghe. Acesta le va prezenta copiilor o comparație între locuințele animalelor și cele ale oamenilor. Micuții vor descoperi cum sunt construite adăposturile animalelor, cum sunt organizate încăperile și sistemele de aerisire, prin imagini și prezentări interactive. Participarea la eveniment este gratuită, dar se achită biletul de acces în zoo.

De 1 iunie, ateliere și intrare gratuită pentru copii

Luni, de 1 iunie, tot la Foișorul de lângă adăpostul cămilelor, copiii sunt așteptați începând cu ora 10:30. Biologul Grădinii Zoo Bucov, Dana Canaris, îi va întâmpina pe cei mici cu ateliere supriză.

Aceasta a declarat pentru Observatorul Prahovean că micii participanți vor avea libertatea să își exprime creativitatea, iar cei interesați vor putea învăța chiar să deseneze diferite animale, de la lei și broscuțe, până la alte specii preferate de ei.

„Vom povesti despre animale, vom desena pe asfalt și vom face figurine 3D din hârtie. Dacă cei mici sunt pasionați de anumite animale, ne vom adapta și vom discuta despre acestea”, a explicat Dana Canaris.

În contextul Zilei Papagalilor, sărbătorită pe 31 mai, organizatorii vor pune un accent special și pe această specie, prin prezentări și povești dedicate păsărilor exotice.

Participarea la atelier nu necesită materiale din partea copiilor, toate cele necesare fiind asigurate de organizatori.

De 1 iunie, intrarea este liberă la zoo pentru copiii până în 14 ani inclusiv, în baza unui document doveditor. Copiii sub 14 ani trebuie însoțiți obligatoriu de cel puțin un adult.