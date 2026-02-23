Lista străzilor din Ploiești unde vor fi astupate gropile din 1 martie

Primăria Ploiești a anunțat că, începând cu 1 martie, vor demara lucrările de reparații la străzile din municipiu. (Detalii AICI). La nivelul municipiului a avut loc o primă etapă de inventariere a gropilor și au fost semnate contracte subsecvente pentru efectuarea de reparații pe două loturi, în zonele de vest și est ale orașului.

- Publicitate -

„Au fost inventariate gropile și există contracte subsecvente semnate pentru efectuarea lucrărilor, în momentul în care vremea va permite acest lucru.

Într-o primă etapă, până la aprobarea bugetului local, sunt prevăzute lucrări pe două loturi, asigurându-se finanțare 1/12 din bugetul aferent anului trecut.

- Publicitate -

Pentru primul lot, în zona de vest a Ploieștiului, există 40 de gropi pentru reparații locale și trei străzi unde se propune covor asfaltic, iar pentru lotul 2, în partea de est a orașului, sunt 38 de gropi pentru reparații locale și sunt propuse trei străzi pentru covor asfaltic”, a precizat Zoia Staicu (PNL), viceprimarul Ploieștiului.

Reparații gropi și covoare asfaltice

În total este vorba de 78 de locații pentru reparații locale (plombe), iar pe șase artere se va turna covor asfaltic. Intervențiile vizează atât străzi secundare, cât și artere principale din municipiu.

Operatiunea de inventariere a gropilor din Ploiești, potrivit viceprimarului Zoia Staicu,va continua și în alte zone ale orașului.

- Publicitate -

Zona Vest – Reparații locale (plombe) din municipiul Ploiești

Anotimpului – bloc 32A

Aleea Godeanu / Aleea Iezerului

Barolt, nr. 3A

Barolt, nr. 15A în zona trecerii de pietoni de la piață

Barcanești, nr. 5B, bloc 14C

Barbu Știrbei, nr. 5

Barbu Știrbei intersecție cu Nicolae Titulescu

Cuza Vodă, nr. 10 – degradare zona adiacentă bloc C1, C1 B

Cuza Vodă intersecție cu Vasile Lupu

Cosminele, nr. 17, bloc 181B, scara A – spate bloc

Cosminele, fața bloc 167

Cosminele, nr. 9

Crișan intersecție cu Carol Davila – până la intersecție cu Podul Înalt

Daciei intersecție cu Nicolae Titulescu

Daciei intersecție cu Traian

Eroilor, nr. 29

Enăchiță Văcărescu intersecție cu Vitejilor

Enăchiță Văcărescu intersecție cu Crișan

Enăchiță Văcărescu intersecție cu Ghe. Gr. Cantacuzino – după trecere de pietoni

Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 28, 126

Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 360 – în fața la Selgros, banda 2

Ghe. Gr. Cantacuzino – stație TCE – Biserica Înălțarea Domnului – sens spre Podul Înalt

Ghe. Gr. Cantacuzino – lângă biserică – în dreptul trecerii de pietoni

Ghe. Gr. Cantacuzino – în fața blocului 129C, scara A

Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 285 – Intrare Coca Cola

Lacul Bâlea, bloc C1, scara A

Lacul Bîlea intersecție cu str. Gen. Eremia Grigorescu

Libertății – strada din spatele blocurilor ANL

Minerva, bloc 70

Nicolae Titulescu intersecție cu Tismana

Rudului între Clădirea ANAF și Liceul Virgil Madgearu

Sergent Ghe. Mateescu, bloc 19 – lângă aleea de lângă bloc

Sergent Ghe. Mateescu, bloc 20, scara D

Intersecție Sitarului cu Maramureș

Șoseaua Vestului – pe linia de tramvai în dreptul Hotel Nord, sens de mers spre Gara de Vest

Sinăii, nr. 40

Aleea Strejnic, nr. 11

Str. Eremia Grigorescu, bl. 26, bl. 29

Strada Erou Marian Moldoveanu la intrare din Șos. Vestului

Aleea Vărbilău, nr. 153

Zona EST –Reparații locale (plombe) din municipiul Ploiești

Aleea Levantica intersecție cu Aleea Lăcrămioara – Creșa Upetrom Sf. Mihai și Gavril

Aleea Lăcrămioarei intersecție cu strada Democrației, nr. 95

Aleea Lăcrămioarei – parcare bloc 3

Apelor

Bulevardul Republicii – zonă trecere de pietoni – McDonald’s Nord

Bulevardul Republicii – bloc 28K

Bulevardul Republicii – la Unilever

Bulevardul Republicii – groapa în trotuar – sens giratoriu Catedrală, alee de acces în spatele blocului 7 etaje

Bulevardul București – zona Timken – chioșc ridicat

Bulevardul Independenței – zona Aleea Raicu – pistă biciclete

Gheorghe Lazăr – trotuar farmacie

Gheorghe Lazăr – trotuar Loto

Ghighiului cu Vintileanca

Gheorghe Lazăr nr. 5

Gheorghe Doja – la SGU

Gheorghe Doja – până în giratoriul de la AFI

Ion Ghica intersecție cu str. Pictor Theodor Aman

Izvoare, nr. 23–27

Izvoare intersecție cu Buna Vestire

Izvoare intersecție cu Aron Vodă

Mihai Bravu – sens giratoriu Benzinăria Lukoil

Mihai Bravu intersecție cu Avram Iancu

Mihai Bravu intersecție cu Armoniei

Nicolae Bălcescu / Armoniei / Postei

Nicolae Iorga – intrare Colegiu

Pictor Iscovescu, nr. 34

Pictor Iscovescu / Tinerimii / Gheorghe Șion

sens giratoriu sub Podul Sud – din fața intrării Magazin Lidl Sud

Piața Victoriei, nr. 5 – direcția Judecătorie spre Poșta Mare – lângă Shaormerie Doner

Rapsodiei, nr. 12

Ștefan cel Mare, nr. 2 – pana la Casa Ploieșteana

Târnavei, nr. 5 – după parcarea mare

Tache Ionescu – în dreptul Hotel Tiara

Găgeni intersecție cu Șos. Nordului

Șos. Nordului (la Complexul Mare)

Bd. Republicii sens giratoriu str. Laboratorului

Strada Buna Vestire în dreptul Spitalului

Strada Hortensiei zona stație TCE

Zona EST – Reparații carosabil (covor asfaltic)

Strada Văleni – parțial

Strada Bulevardul București de la intrare în parcare Hipodrom până la semaforul de la UPG (prima bandă)

Strada Găgeni (de la intersecția cu Șos. Nordului până la LIDL) – parțial

Zona VEST – Reparații carosabil (covor asfaltic)

Strada Pompierilor (parțial)

Strada Erou Moldoveanu Marian (parțial)

Strada Minerva

Reamintim faptul că Observatorul Prahovean a lansat Campania „Raportează o groapă” (Detalii AICI).

Campania își propune să ofere o imagine reală a stării drumurilor din Ploiești, dar și din Prahova, iar informațiile privind gropile semnalizate de cititori sunt transmise administratorilor drumurilor cu solicitarea de remediere.