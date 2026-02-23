Lista străzilor din Ploiești unde vor fi astupate gropile din 1 martie

Primăria Ploiești a anunțat că, începând cu 1 martie, vor demara lucrările de reparații la străzile din municipiu. (Detalii AICI). La nivelul municipiului a avut loc o primă etapă de inventariere a gropilor și au fost semnate contracte subsecvente pentru efectuarea de reparații pe două loturi, în zonele de vest și est ale orașului.
„Au fost inventariate gropile și există contracte subsecvente semnate pentru efectuarea lucrărilor, în momentul în care vremea va permite acest lucru.
Într-o primă etapă, până la aprobarea bugetului local, sunt prevăzute lucrări pe două loturi, asigurându-se finanțare 1/12 din bugetul aferent anului trecut.
Pentru primul lot, în zona de vest a Ploieștiului, există 40 de gropi pentru reparații locale și trei străzi unde se propune covor asfaltic, iar pentru lotul 2, în partea de est a orașului, sunt 38 de gropi pentru reparații locale și sunt propuse trei străzi pentru covor asfaltic”, a precizat Zoia Staicu (PNL), viceprimarul Ploieștiului.
Reparații gropi și covoare asfaltice
În total este vorba de 78 de locații pentru reparații locale (plombe), iar pe șase artere se va turna covor asfaltic. Intervențiile vizează atât străzi secundare, cât și artere principale din municipiu.
Operatiunea de inventariere a gropilor din Ploiești, potrivit viceprimarului Zoia Staicu,va continua și în alte zone ale orașului.
Zona Vest – Reparații locale (plombe) din municipiul Ploiești
- Anotimpului – bloc 32A
- Aleea Godeanu / Aleea Iezerului
- Barolt, nr. 3A
- Barolt, nr. 15A în zona trecerii de pietoni de la piață
- Barcanești, nr. 5B, bloc 14C
- Barbu Știrbei, nr. 5
- Barbu Știrbei intersecție cu Nicolae Titulescu
- Cuza Vodă, nr. 10 – degradare zona adiacentă bloc C1, C1 B
- Cuza Vodă intersecție cu Vasile Lupu
- Cosminele, nr. 17, bloc 181B, scara A – spate bloc
- Cosminele, fața bloc 167
- Cosminele, nr. 9
- Crișan intersecție cu Carol Davila – până la intersecție cu Podul Înalt
- Daciei intersecție cu Nicolae Titulescu
- Daciei intersecție cu Traian
- Eroilor, nr. 29
- Enăchiță Văcărescu intersecție cu Vitejilor
- Enăchiță Văcărescu intersecție cu Crișan
- Enăchiță Văcărescu intersecție cu Ghe. Gr. Cantacuzino – după trecere de pietoni
- Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 28, 126
- Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 360 – în fața la Selgros, banda 2
- Ghe. Gr. Cantacuzino – stație TCE – Biserica Înălțarea Domnului – sens spre Podul Înalt
- Ghe. Gr. Cantacuzino – lângă biserică – în dreptul trecerii de pietoni
- Ghe. Gr. Cantacuzino – în fața blocului 129C, scara A
- Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 285 – Intrare Coca Cola
- Lacul Bâlea, bloc C1, scara A
- Lacul Bîlea intersecție cu str. Gen. Eremia Grigorescu
- Libertății – strada din spatele blocurilor ANL
- Minerva, bloc 70
- Nicolae Titulescu intersecție cu Tismana
- Rudului între Clădirea ANAF și Liceul Virgil Madgearu
- Sergent Ghe. Mateescu, bloc 19 – lângă aleea de lângă bloc
- Sergent Ghe. Mateescu, bloc 20, scara D
- Intersecție Sitarului cu Maramureș
- Șoseaua Vestului – pe linia de tramvai în dreptul Hotel Nord, sens de mers spre Gara de Vest
- Sinăii, nr. 40
- Aleea Strejnic, nr. 11
- Str. Eremia Grigorescu, bl. 26, bl. 29
- Strada Erou Marian Moldoveanu la intrare din Șos. Vestului
- Aleea Vărbilău, nr. 153
Zona EST –Reparații locale (plombe) din municipiul Ploiești
- Aleea Levantica intersecție cu Aleea Lăcrămioara – Creșa Upetrom Sf. Mihai și Gavril
- Aleea Lăcrămioarei intersecție cu strada Democrației, nr. 95
- Aleea Lăcrămioarei – parcare bloc 3
- Apelor
- Bulevardul Republicii – zonă trecere de pietoni – McDonald’s Nord
- Bulevardul Republicii – bloc 28K
- Bulevardul Republicii – la Unilever
- Bulevardul Republicii – groapa în trotuar – sens giratoriu Catedrală, alee de acces în spatele blocului 7 etaje
- Bulevardul București – zona Timken – chioșc ridicat
- Bulevardul Independenței – zona Aleea Raicu – pistă biciclete
- Gheorghe Lazăr – trotuar farmacie
- Gheorghe Lazăr – trotuar Loto
- Ghighiului cu Vintileanca
- Gheorghe Lazăr nr. 5
- Gheorghe Doja – la SGU
- Gheorghe Doja – până în giratoriul de la AFI
- Ion Ghica intersecție cu str. Pictor Theodor Aman
- Izvoare, nr. 23–27
- Izvoare intersecție cu Buna Vestire
- Izvoare intersecție cu Aron Vodă
- Mihai Bravu – sens giratoriu Benzinăria Lukoil
- Mihai Bravu intersecție cu Avram Iancu
- Mihai Bravu intersecție cu Armoniei
- Nicolae Bălcescu / Armoniei / Postei
- Nicolae Iorga – intrare Colegiu
- Pictor Iscovescu, nr. 34
- Pictor Iscovescu / Tinerimii / Gheorghe Șion
- sens giratoriu sub Podul Sud – din fața intrării Magazin Lidl Sud
- Piața Victoriei, nr. 5 – direcția Judecătorie spre Poșta Mare – lângă Shaormerie Doner
- Rapsodiei, nr. 12
- Ștefan cel Mare, nr. 2 – pana la Casa Ploieșteana
- Târnavei, nr. 5 – după parcarea mare
- Tache Ionescu – în dreptul Hotel Tiara
- Găgeni intersecție cu Șos. Nordului
- Șos. Nordului (la Complexul Mare)
- Bd. Republicii sens giratoriu str. Laboratorului
- Strada Buna Vestire în dreptul Spitalului
- Strada Hortensiei zona stație TCE
Zona EST – Reparații carosabil (covor asfaltic)
- Strada Văleni – parțial
- Strada Bulevardul București de la intrare în parcare Hipodrom până la semaforul de la UPG (prima bandă)
- Strada Găgeni (de la intersecția cu Șos. Nordului până la LIDL) – parțial
Zona VEST – Reparații carosabil (covor asfaltic)
- Strada Pompierilor (parțial)
- Strada Erou Moldoveanu Marian (parțial)
- Strada Minerva
Reamintim faptul că Observatorul Prahovean a lansat Campania „Raportează o groapă” (Detalii AICI).
Campania își propune să ofere o imagine reală a stării drumurilor din Ploiești, dar și din Prahova, iar informațiile privind gropile semnalizate de cititori sunt transmise administratorilor drumurilor cu solicitarea de remediere.
Strada Bobâlna pe când? Este praf toată strada…
Pe aleea Silistei Nr 3 este dificil și pt mașina de gunoi să intre din cauza gropilor, cratere, despre mașini nu mai am cuvinte!
Cibinului, A. Muresanu, Grindului??
Cel putin aleea din fata Scolii A.Muresanu pluteste in apa, e plina de noroi din pâlcul de padurice plin de rable auto!
😱
Apreciez ca vor fi lucrari de mantuiala!