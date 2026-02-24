Nazare, despre pachetul de relansare economică: „Introducem pentru prima dată creditul fiscal”

Guvernul a adoptat marți pachetul de relansare economică. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că, în premieră, se introduce creditul fiscal pentru dezvoltare-cercetare.

Ministrul Finanțelor a declarat marți că adoptarea pachetului marchează „o tranziție strategică”. Acesta a subliniat că pentru economia României acest lucru înseamnă trecerea de la un model bazat pe consum la unul orientat spre investiții productive, inovație și producție autohtonă.

„Prin acest pachet de relansare economică marcăm exact acele zone strategice de care România are nevoie în viitor, în primul rând pentru a fi capabilă să atragă investiții strategice mari mult mai repede competitiv și în ritmul în care aceste investiții pot fi atrase în acest moment, pentru că există o competiție la nivel regional, european și global pentru atragerea acestor investiții”, a afirmat Nazare.

Ministrul Finanțelor a susținut că pachetul de relansare are o proiecție până în 2032, cu un buget total estimat la 5 miliarde de euro pentru schemele de finanțare.

Credit fiscal pentru cercetare-dezvoltare

Una dintre principalele noutăți ale pachetului este introducerea creditului fiscal, în special pentru zona de cercetare-dezvoltare și inovare.

„Ca și elemente de noutate, introducem pentru prima dată creditul fiscal și facem uz de acest credit fiscal în zona de cercetare-dezvoltare și inovare, pentru care avem niște scheme dedicate pentru atragerea și pentru scalarea ideilor de business din această zonă, dinspre zona universitară, de accel accelerator în zona de business mai mare. Acest instrument nu exista până acum”, a declarat Nazare.

Lista măsurilor aprobate de Guvern

investiții în clustere de competitivitate și în sectoarele de activitate în care se obțin produse cu deficit comercial din industria prelucrătoare, cu o valoare minimă a investiției de 50 milioane lei;

investiții care asigură valorificarea resurselor minerale, în special a materiilor prime strategice și critice, investiții în producția de produse finite bazate pe tehnologie ”zero net” și a componentelor specifice principale ale acestora, proiectele având o valoare minimă a investiției de 75 milioane de lei;

investiții în sectoarele de activitate pentru cercetare, dezvoltare de tehnologii înalte, valoare minimă a unui proiect de investiții fiind 5 milioane de lei și cea maximă de 50 milioane de lei;

investiții în sectoarele de activitate din industria de apărare pentru consolidarea capacităților industriale de promovare a capabilităților de apărare, cu o valoare minimă a investiției de 10 milioane de lei;

investiții care determină creșterea competitivității și convergența regională cu o valoare minimă a investiției de 7 milioane de lei și cea maximă de 50 de milioane de lei;

Investițiilor realizate de societăți nou înființate cu capital majoritar constituit de către persoane fizice cu cetățenie româna din diaspora.

Scheme de ajutor

se vor acorda ajutoare de stat în baza unor scheme de ajutor care pot îmbrăca cel puțin una dintre următoarele forme: granturi, credit fiscal, garanții de stat pentru împrumuturile contractate de investitor, bonificații de dobândă pentru împrumuturile contractate de investitor, aport la capital sau alte masuri de sprijin.

Pentru contribuabilii care beneficiază de scutire de impozit a profitului reinvestit se introduce, pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2026, posibilitatea de aplicare concomitentă și a metodei de amortizare accelerată pentru activele respective;

În vederea susținerii pieței de capital din România și a procesului de finanțare a întreprinderilor, se introduce o deducerea suplimentară de 50% din cheltuielile aferente procesului de admitere și menținere la tranzacționare, cheltuieli care urmează să fie stabilite prin ordin al ministrului finanțelor;

Se majorează valoarea de intrare a mijloacelor fixe de la 2.500 lei la 5.000 lei, în scopul recuperării prin amortizare. Valoarea reflectă actualizarea cu indicele prețurilor de consum din perioada scursă de la ultima modificare a valorii mijloacelor fixe.

Măsuri pentru microîntreprinderi

Potrivit Guvernului, în domeniul impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se creează o excepție de la calculul plafonului de venituri (echivalent în lei a 100.000 euro) pentru veniturile din transferul mijloacelor fixe și a terenurilor.

Totodată, se permite revenirea la regimul de microîntreprindere de la începutul unui an calendaristic, dacă sunt îndeplinite condițiile legale, indiferent de aplicările anterioare ale regimului.

Mai mult, se exclude din baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, în cazul veniturilor reprezentând bonificația acordată de către organul fiscal.

Stimulent fiscal și bonificații

Totodată, se va acorda un stimulent fiscal astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, fără a include costurile aferente tranzacției, în cazul contribuabililor persoane fizice care dobândesc acțiuni, obligațiuni și/sau titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare tranzacționabile.

În domeniul taxei pe valoarea adăugată, se va aplica majorarea etapizată a plafonului prevăzut pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de la 4.500.000 lei, cât este prevăzut în prezent, la 5.000.000 lei, în perioada 1 martie – 31 decembrie 2026, și, începând cu data de 1 ianuarie 2027, la 5.500.000 lei.

„În domeniul bonificațiilor fiscale se introduce acordarea unei bonificații de 3% din impozitul pe profit anual și din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor pentru anul 2025, respectiv anul fiscal modificat care începe în anul 2025, după caz, condiționată de conformarea voluntară la plată și depunerea la termen a tuturor declarațiilor fiscale”, precizează Guvernul.