George Crăciun, fost polițist din Ploiești, are nevoie de ajutor după ce cancerul a recidivat

La doar 47 de ani, viața ploieșteanului George Crăciun s-a împărțit în două: înainte și după diagnostic. Când alți oameni își fac planuri cu familia sau își consolidează cariera, el a primit, inițial, în octombrie 2024, vestea care i-a răsturnat lumea: cancer. Aceeași boală nemiloasă nu i-a ocolit nici pe copiii adolescenți ai bărbatului. Astăzi, după tratamente chinuitoare, cei doi sunt bine. Nu același lucru se poate spune despre George. Din nefericire, pe 20 februarie 2026, boala a recidivat. Singura lui șansă este acum o operație care trebuie făcută până la jumătatea lunii martie, la un spital din Roma.

Tragediile parcă nu se mai opresc în familia lui George Crăciun. După ce, în 2020, fiica acestuia, Bianca, a fost la un pas de moarte în urma unei septicemii, drama familiei a continuat.

În 2023, băiatul acestuia, Alex, un adolescent pe atunci în vârstă de 17 ani, a fost diagnosticat cu sarcom sinovial monofazic. Pe scurt, cancer în zona antebrațului drept.

Când lucrurile păreau să intre pe un făgaș normal, ambii copii fiind salvați de medici, în octombrie 2024, George, stâlpul familiei, fost polițist, a fost diagnosticat și el cu un tip agresiv de cancer – carcinom scuamos bazaloid invaziv, într-un stadiu avansat.

În decembrie 2024, George a plecat în Italia, la Roma, la Spitalul Gemelli. Acolo, timp de 16 ore, a fost supus unei intervenții chirurgicale la doar 2 mm. de carotidă, cu un risc enorm de a-și pierde viața pe masa de operație.

Dumnezeu a fost, însă, cu el, iar operația a reușit. Au urmat luni de recuperare, drumuri constante la clinica din Italia și speranță construită pas cu pas.

Când, în sfârșit, recuperarea părea aproape completă, la ultimul control, cel din 20 februarie 2026, George a aflat că boala a recidivat. Cancerul a reapărut, tot sub limbă și cu un ritm agresiv de creștere. Durerea și suferința sunt atât de intense încât George nu se poate alimenta corespunzător, iar greutatea lui a scăzut dramatic.

În maximum două săptămâni, ne-a spus, devastată, familia, bărbatul trebuie operat din nou pentru a-i fi salvată viața. Costul intervenției este acum de 40.000 de euro.

În mod normal, tratamentul complet este de 80.000 de euro, dar chirurgul care l-a operat și în 2024, cunoscând lupta acestei familii, s-a oferit să intervină chirurgical fără niciun cost.

Cei 40.000 de euro îi sunt necesari acum lui George Crăciun pentru tratamente și spitalizare.

Familia Crăciun este, astăzi, epuizată emoțional, dar și financiar. După ani întregi de lupte, după sacrificii imposibile, resursele lor nu mai există. Dar lupta pentru viață continuă.

Cine vrea să îl ajute pe George Crăciun în lupta contracronometru pe care o are de dus cu nemilosul cancer poate ajuta familia făcând o donație cât de mică în următoarele conturi:

Conturile soției:

Cont lei – Crăciun Luiza

IBAN: RO98BTRLRONCRT0P83494301

Cont euro – Crăciun Luiza

IBAN: RO83BTRLEURCRT0P83494301

Revolut: 0733234256

Revtag: @luizanfczm