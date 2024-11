Ploieșteanul George Crăciun, diagnosticat cu cancer, are nevoie urgentă de ajutorul semenilor

Tragedii care parcă nu se mai opresc, într-o familie din Ploiești. După ce fiica lui George Crăciun a fost la un pas de moarte în urma unei septicemii, drama familiei a continuat cu povestea lui Alex, un adolescent de 17 ani, diagnosticat cu sarcom sinovial monofazic, cancer în zona antebrațului drept. Când lucrurile păreau să intre pe un făgaș normal, ambii copii fiind salvați de către medici, în urmă cu doar o lună, George, stâlpul familiei, un bărbat de 47 de ani, a fost și el diagnosticat cu un tip agresiv de cancer – carcinom scuamos bazaloid invaziv, într-un stadiu avansat. Șansa ploieșteanului înseamnă 20.000 de euro de care omul are nevoie pentru intervenția chirurgicală care i-ar putea salva viața.

Se spune că fulgerul nu lovește de două ori în același loc, dar ce faci când ești lovit nu o dată, nu de două ori, ci de trei ori în patru ani? Cât poate să mai reziste inima? Încotro să te îndrepți, unde să urli, la cine să te mai rogi?

Acum patru ani, erau o familie normală, muncitoare și liniștită, crescându-și frumos copiii. Nici nu gândea că vor trăi într-un coșmar ce pare să nu se mai termine.

În 2020, fata lor, Bianca, abia împlinise 18 ani când a început să se simtă rău, având febră, dureri de cap și de abdomen. Au mers la medic, dar starea ei s-a înrăutățit. Au consultat și alți medici, dar, internată fără diagnostic, a făcut septicemie.

Cu ultimele puteri și cu un mare noroc, a ajuns la Spitalul Universitar, unde, după câteva ore, a intrat în comă. I-au cedat toate organele, mai puțin inima și creierul. Medicii au lucrat neobosit pentru a o salva și, din fericire, au reușit.

Au sperat că a fost o cumpănă a familiei, o lecție de învățat, că totul va reveni la normal și că, într-o zi, vor uita trauma și lacrimile vărsate atunci. Erau din nou liniștiți.

Nu a durat mult. După trei ani, Alex s-a îmbolnăvit de cancer

„După un an și jumătate de diagnostic greșit, ni s-a dat cel mai cumplit răspuns: sarcom sinovial monofazic. Un diagnostic pe care atunci când mama lui l-a auzit, lumea ei a amuțit. A amuțit de durere și de frică. Nu și Alex, însă, care a primit vestea ca un soldat, cu curaj. Nu a clipit, nu a tresărit, ci a început să pună întrebări medicului. În tot vârtejul acela în care mama lui își pierduse vocea, auzea din când în când vocea lui întrebând: O să îmi pice părul? Am să mai pot merge la școală? O să mai am voie să îmi văd prietenii? Dar Bac-ul? O să mai pot da Bac-ul?”, ne povesteau, anul trecut pe vremea aceasta, apropiații familiei.

Alex a depășit acel hop cumplit. Boala e astăzi în remisie, iar el trebuie să meargă la controale regulate timp de patru ani, pentru ca înfiorătoarea maladie să nu dea semne de recidivă. Cel care îi era alături în această lungă călătorie către vindecarea completă era tatăl băiatului, George Crăciun. Un om de 47 de ani, care, din trei în trei luni, se ducea cu Alex în Italia pentru ca medicii să le spună că totul este bine, iar cancerul nu a recidivat.

George, stâlpul casei, nu mai poate fi alături nici de Alex, nici de fiica lui și nici de soție, cea care a rămas unicul sprijin al familiei

Ploieșteanul se află pe patul unui spital din Italia, diagnosticat cu un tip agresiv de cancer – carcinom scuamos bazaloid invaziv, într-un stadiu avansat. Medicii au recomandat o intervenție chirurgicală de urgență, singura sa șansă la viață.

Durerea și suferința provocate de această boală sunt atât de intense încât George, nu se poate alimenta corespunzător, iar greutatea lui a scăzut drastic.

La început,a ales să păstreze lupta lui cu boala în tăcere, însă, cum tratamentul în România nu merge așa cum ar trebui, și-a dat seama că are nevoie de mai mult ajutor. Medicii din Italia, acolo unde și fiul, Alex, a reușit să își recupereze sănătatea, au promis că vor face tot ce le stă în putere pentru a-l salva, de data aceasta, pe tată.

Familia trebuie să se îndrepte urgent îndrepta spre Italia, unde George va începe un tratament vital

Această călătorie, inițial planificată pentru controlul trimestrial al băiatului, s-a transformat într-o luptă comună împotriva aceleași boli nemiloase și pentru care astăzi, George Crăciun, are nevoie de 20.000 de euro.

Cine vrea să îl ajute pe George Crăciun în lupta contracronometru pe care o are de dus cu nemilosul cancer poate ajuta familia făcând o donație cât de mică în următoarele conturi:

Cont lei

Craciun Luiza ( soția lui George Crăciun)

RO98BTRLRONCRT0P83494301

Cont euro

Craciun Luiza

RO83BTRLEURCRT0P83494301