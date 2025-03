Unica seră verticală de microplante din S-E Europei este la Ploiești

Ultragreens este, în momentul de față liderul de piață în România pe segmentul de microplante și, totodată, compania a dezvoltat, la Ploiești, singura seră din sud-estul Europei care face, la nivel industrial, agricultură pe verticală. Povestea a început în Prahova, în comuna Gorgota, acolo unde, în 2014, un tânăr antreprenor, pasionat de horticultură, s-a împrumutat la bănci de 30.000 de euro și și-a deschis un solar în spatale curții părinților lui. De aici, la cifra de afaceri de 20 de milioane de lei, cât are în prezent compania, a fost nevoie de 10 ani și o ambiție ieșită din comun. În plus, pentru al doilea an la rând, compania este Furnizor Oficial al Casei Regale a României.

Vedeți la finalul textului interviul în format VIDEO acordat de Cristian Tudor în cadrul campaniei noastre, Antreprenori de Succes

Cristian Tudor, se numește antreprenorul „vinovat”, are 35 de ani și este inginer horticol. A studiat horticultura încă de la începutul facultății, pe partea de legumicultură. „Doar cu asta m-am ocupat de când am terminat studiile”, mărturisește el.

A lucrat în Grecia, la început, la o companie producătoare de răsaduri, lider de piață în zona balcanică. Acolo a început documentarea cu privire la o boală apărută la o cultură de pepeni. A găsit, cu această ocazie, pe un site al Universității de Științe Agronomice din Florida, un titlu despre microplante. Curios, a deschis să vadă despre ce este vorba și… așa a început totul.

Studiul microplantelor l-a început pe balconul apartamentului unde locuia în București. Atunci și-a dat seara că microplantele sunt, de fapt, plante în stadiul de răsad cotiledonal, când au, de cele mai multe ori, aceleași proprietăți pe care le au părțile comestibile ale plantelor mature.

„De cele mai multe ori, în faza în care avem două cotiledoane, această plantă are aroma părții comestibile mature și are ca proprietăți nutritive, și de până la 50 de ori mai mult. Cel mai relevant este partea de sulforafan din broccoli, o substanță extraordinară (…)”.

S-a împrumutat la bănci „pentru mașină” ca să poată deschide afacerea

Începutul a fost dificil. „Ca să te apuci de un business, trebuie să ai capital. Eu nu aveam capital”, povestește Cristian Tudor.

Din dorința de a-și porni totuși afacerea, în 2013, a apelat la creditele de la bănci. A încercat întâi să ia un credit pentru business, dar nicio bancă nu a oferit finanțare pentru asta.

Pentru a reuși totuși să se împrumute a apelat la o metodă mai puțin „ortodoxă”. În urma sfatului primit de la tatăl unui prieten, a mers în aceeași zi la patru bănci. De la acestea a solicitat credit de nevoi personale pentru a achiziționa un autoturism.

„M-am împrumutat la patru bănci în aceeași zi, câte 10.000 de euro, toate pentru mașină, și am ales trei dintre ele, pe cele cu dobânda cea mai mică.”, povestește Cristian Tudor despre modul în care a reușit să facă rost de capital pentru a-și deschide afacerea.

Cu cei 30.000 de euro a deschis un mic solar, în spatele curții părinților lui, în satul Fânari din comuna Gorgota. Și, la început, a fost un business antreprenorial de familie, mic, administrat doar de familie, care s-a implicat cu toți membrii săi. „Tatăl meu, de exemplu, până de curând, s-a ocupat de partea de livrări peste tot. Sora mea era pe partea de operațional, mama mea în seră…”, povestește Cristian.

De la un solar în spatele casei, la producția industrială: Agricultura pe verticală

Așa a început Microgreens (care, ulterior, avea să devină Ultragreens), în 2014. A avut nevoie de un an în care să studieze înainte de a deschide, ceea ce a și făcut în paralel cu job-ul pe care îl avea. „Am dat drumul la producția de microplante, atunci, la momentul respectiv, pentru restaurante (…)”, spune antreprenorul.

Concentrați fiind doar pe parte de microplante, era un business mic, ce putea fi susținut doar de familie.

Ulterior însă, din 2017, afacerea s-a dezvoltat, a luat amploare și nu a mai fost suficientă familia. „Din 2017 povestea noastră se duce într-o zonă mai riscantă, dar bazată pe inovație și dezvoltare de tehnologie, pentru agricultura pe verticală”, spune antreprenorul.

Agricultura pe verticală este o agricultură în care sunt conturați toți parametrii de care plantele au nevoie, temperatură, umiditate, lumină, etc. Creșterea plantelor pe verticală presupune un spațiu mic din punct de vedere al amprentei la sol, unde există spațiu cultivat propriu-zis mult mai mare. „De exemplu aici (în hala de producție din Ploiești – n.r.) avem o amprentă de 200 de metri pătrați și sunt culturi pe 1.250 de metri pătrați”, explică Cristian Tudor. Asta înseamnă agricultură pe verticală.

Parametrii subtili ai plantelor sunt: temperatura, umiditatea, lumina și dioxidul de carbon. În ceea ce privește lumina în hală, aceasta este adaptată nevoilor plantelor. Sunt leduri albe, cu lumină spectrum, dar există și lumină roșie. De asemenea, sunt și mixuri de radiație de lumină roșie cu lumină albastră. Cu alte cuvinte există tot ceea ce este necesar ca plantele să se dezvolte în mediu controlat.

Hala de producție de microplante de la Ploiești a fost construită de oamenii de la Ultragreens de la zero

Dezvoltarea agriculturii pe verticală, de tip indoor și hiperlocalizat a fost construită în Ploiești de la zero. Structura halei a fost proiectată și gândită de ei și făcută la fabrică din România. Ledurile au fost fabricate în China după „rețeta” lor. „Toate lucrurile de care are nevoie un spațiu de agricultură pe verticală au fost gândite și proiectate de noi, și făcute, aproape complet în România”, mărturisește Cristian Tudor.

Au învățat din greșeli. Fiind un domeniu nou, de nișă, nu au avut de unde să învețe, decât din propriile greșeli. Și nu au fost puține, și nici ieftine, așa cum lasă Cristian să se înțeleagă. Cert este că nu au renunțat, deși au fost tentați nu de puține ori.

Iterația (procesul de a repeta, în mai multe rânduri, aceleași acțiuni și de a învăța, de fiecare dată) i-a costat „sute de mii de euro”, așa cum spune antreprenorul. Nu există un manual de agricultură pe verticală și, atunci, învață doar reluând procese întregi. „Poteca noastră nu este bătătorită, noi trebuie să o facem. Este o industrie nouă, dar este o industrie care are foarte mult potențial pe foarte multe arii”, spune horticultorul.

Aici, la Ploiești, se folosește pentru legumicultură dar Cristian Tudor îi vede aplicabilitatea inclusiv în fermele de vaci, de exemplu, ca o modalitate de producere a nutrețului viu, explică el. Astfel, suprafețele cultivate s-ar putea reduce și de până la șase ori dacă se va practica agricultura pe verticală.

Ultragreens Ploiești 1 de 13

„Este prima seră de agricultură pe verticală din sud-estul Europei”

Hala de la Ploiești funcționează din 2022 și este dezvotată în parteneriat cu un supermarket, care a anticipat succesul microplantelor. „Este prima seră de agricultură pe verticală din sud-estul Europei”, spune mândru Cristian Tudor. Și inovația nu se oprește aici.

Dezvoltă acum o soluție pentru a mecaniza mai multe procese în interiorul serei. „Încercăm să eliminăm astfel factorii care sunt cei mai dăunători într-o agricultură complet controlată: noi, oamenii!”, mărturisește antreprenorul. „Avem multe alte lucruri de făcut, dar trebuie să stăm, cât se poate de mult, departe de plante în timp ce ele cresc”, este de părere antreprenorul.

În sud-estul Europei Ultragreens este prima și, până acum, singura seră de agricultură pe verticală, care produce la nivel industrial.

„Mai sunt companii foarte mici, care au genul de microsere, și care, probabil, sunt în faza în care eram și noi acum șapte ani”, spune Tudor. „Avantajul este că am căpătat foarte mult know-how dar dezavantajul este că ne-am apucat cu mult înaintea vremurilor acestui (tip de agricultură – n.r.). Și astăzi este un pic prea devreme pentru această tehnologie, să poată fi înțeleasă și acceptată de consumatori (…)”.

Următorul pas: licențierea tehnologiei Ultragreens

Acest tip de agricultură, cea pe verticală, are extrem de mult potențial la nivel de industrii. Fie că e vorba de industria animală, sau de producția de răsaduri, avantajele ar fi imense. „Testăm pe noi, încercăm să vedem care sunt posibilitățile de a putea să facem următorul pas, cel mai important pentru noi (…), să dăm și alții, adică să vindem sau să licențiem tehnologia”, mărturisește antreprenorul.

În această direcție doresc să se dezvolte în continuare. „Astăzi suntem la aproape 6 luni distanță de când am început să și vindem serele. Am vândut către facultăți, am vândut către producători de răsaduri, am vândut către producători de legume…”, povestește Cristian Tudor. Spre surprinderea lui, interesul chiar există în piață.

În momentul de față caută cumpărătorii ideali în faza aceasta de existență a tehnologiei, cum ar fi fermele de animale, și, totodată caută, pentru fiecare seră în parte, plante care să nu mai fie, neapărat, în zona de nișă, adică, mai exact, microplantele.

În ceea ce privește recunoașterea tehnologiei și inovației, în noiembrie 2024, UltraGreens a câștigat premiul pentru Categoria Agritech & FoodTech Innovator în cadrul Romania Startup Awards, organizată de ROTSA!

Importanța microplantelor în alimentația de zi cu zi

Beneficiile microplantelor sunt puțin cunoscute în România în ziua de astăzi. „Cred, personal, că în următorii poate cinci ani minim, că microplanta o să devină cel puțin un garnish într-o salată, dacă nu și o salată individuală. Tocmai că este o terapie…”, afirmă Cristian Tudor.

Când vine vorba de microplante, nu este doar despre arome mult mai intense ci și despre terapii, în forme mixate, care ajută în ameliorarea unor boli complicate, explică antreprenorul beneficiile microplantelor.

Dintre microplante, cele mai bogate în nutrienți sunt broccoli, mazăre, floarea soarelui, iarba de grâu (mai exact sucul de iarbă de grâu). „Iarba de grâu, 14 centimetri, stoarsă, este… nu ai cum să găsești un aliment viu care să aibă atât de multe substanțe benefice. După 15-16 centimetri dispar, pentru că îi consumă planta”, spune Tudor.

El consideră că, la nivel național, ar trebui demarată o campanie de informare a populației cu privire la beneficiile microplantelor. „Nu direcționată spre un brand anume”, precizează el, ci doar pe modelul celor desfășurate cu privire la riscurile consumului în exces de sare, zahăr și grăsimi.

O populație mai sănătoasă înseamnă un cost mai mic pentru stat

Italia, de exemplu, a demarat în 2014-2015, o astfel de campanie, care s-a desfășurat pe patru ani de zile, și care spunea clar: „Consumul de plante în fază inițială, verzi, este important pentru sănătate”, mai spune el.

La nivel național, pe termen lung, o populație mai sănătoasă înseamnă, automat, pentru un stat, cheltuieli mai mici cu sistemul de sănătate. La italieni a fost ușor, pentru că ei deja consumă plante verzi. La noi însă, din păcate, „salata numai salată nu este”, spune Cristian Tudor.

Ultragreens este, în momentul de față, lider de piață, la nivel național, pe segmentul de microplante și, totodată, unica seră din sud-estul Europei care a dezvoltat, la nivel industrial, agricultura pe verticală. Cu o tehnologie a viitorului, cu un know-how obținut prin iterație, agricultura practicată de Ultragreens este, cu siguranță, agricultura viitorului. Și ea este începută aici, la Ploiești.

Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de Ultragreens și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. De asemenea, nimeni din partea Ultragreens nu a citit și nu a aprobat textul înainte de apariția lui.

Vezi aici interviul în format VIDEO