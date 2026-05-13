Scandal politic cu Mircea Roșca, Sorin Grindeanu și Olguța Vasilescu. Replica liderului PNL Prahova

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a susținut, într-o conferință de presă, că deputatul Mircea Roșca, liderul PNL Prahova, ar fi sunat-o de mai multe ori pe Lia Olguța Vasilescu.

Declarația a fost făcută în contextul în care premierul demis Ilie Bolojan a acuzat-o pe Lia Olguța Vasilescu că ar încerca să racoleze membri PNL.

„Știți cine o sună din PNL pe Lia Olguța Vasilescu?”, a fost întrebat Sorin Grindeanu. Răspunsul acestuia a fost: „Președintele PNL Prahova, Mircea Roșca”.

Contactat de Observatorul Prahovean, Mircea Roșca a respins acuzațiile.

„Ceea ce a făcut Grindeanu este o mizerie. A existat un apel nepreluat, apoi am sunat-o eu înapoi, am vorbit câteva minute, s-a întrerupt semnalul, după care am sunat-o din nou și am continuat discuția”, a declarat Mircea Roșca.

Liderul PNL Prahova a precizat că discuția a vizat starea de spirit din PNL în perioada moțiunii de cenzură.

„I-am spus că ceea ce face PSD cu AUR reprezintă destabilizarea țării”, a mai spus Mircea Roșca.