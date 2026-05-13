„Am reușit să deturnăm cel mai discret tun imobiliar din istoria Ploieștiului”. Interviu cu Mihai Tonsciuc

Consiliul Local Ploiești a votat retragerea municipiului din Fundația „Constantin Stere”, decizie care ar fi dus la pierderea a 50 de hectare de teren în zona Parcului Bucov. Hotărârea, inițiată de viceprimarul Alexandru Săraru, a fost adoptată de 17 consilieri, apoi revocată după ce aleșii au realizat consecințele asupra patrimoniului orașului.

Observatorul Prahovean l-a contactat pe Mihai Tonsciuc, consilier local al partidului Mișcarea Noi, Ploieștenii, singurul care a reacționat la proiectul inițiat de viceprimarul Săraru (AUR).

Reporter: Ce s-a întâmplat la ședința din 6 mai?

Mihai Tonsciuc: Viceprimarul Alexandru Săraru a introdus un proiect de ieșire din Fundația „Constantin Stere”. Până aici nu pare nimic ciudat. Până la urmă, este vorba de un viceprimar fără activitate și o fundație despre care nu știe nimeni nimic.

Semnalul de alarmă pentru mine a venit de la insistența de a introduce pe repede înainte acest proiect: se dorea votat în maximum o oră de la depunerea inițială. De obicei, un proiect este votat la câteva săptămâni de la depunere, fiind un proces birocratic care trebuie urmat. Se fac și excepții pentru situațiile cu adevărat urgente, unde întârzierea ar crea probleme.

Așa că am întrebat, înainte de ședință, consilierii de la toate partidele și toată lumea a dat din umeri.

Și totuși, ați insistat să primiți explicații…

Da, am întrebat inițiatorul public, în ședința de Consiliu Local. Mi s-a răspuns că nu e urgent, dar el vrea să nu se aștepte cu acest proiect. Când l-am întrebat care e miza acestui proiect, de ce să ieșim, a avut tot felul de răspunsuri evazive, ba că salvăm bani, ba că nu plătim nimic, ba că nu pierdem nimic dacă părăsim fundația, că oricum nu face nimic.

PSD a avut un răspuns mai clar: că se dorește desființarea acestei fundații.

De altfel, pesediștii sunt și cei care s-au asigurat că proiectul are voturile să treacă, convingând la toate partidele să-l voteze, cu excepția noastră, de la Mișcarea Noi, Ploieștenii.

Când s-au aflat efectele votului?

După ședință am aflat că această fundație a primit de la moștenitorii lui Constantin Stere peste 50 de hectare și un imobil istoric. Toate astea s-au întâmplat la începutul anilor 2000. Zona este extrem de bună: în Bucov, lângă un parc uriaș, cu potențial uriaș de a se transforma într-un cartier rezidențial de lux.

Și cum ar putea fi înstrăinate aceste hectare?

Răspunsul este simplu. Statutul fundației spune că patrimoniul poate fi vândut doar cu acordul unanim al membrilor fondatori. Aceștia sunt trei: Consiliul Județean Prahova, Municipiul Ploiești și comuna Bucov.

Cu noi, ploieștenii, ieșiți din peisaj, s-ar elimina nu doar una dintre piedicile unui exit, dar nici nu am mai fi beneficiat de nimic, fiindcă noi nu am mai fi fost membri în momentul desființării.

Ce ați făcut după ce proiectul a fost adoptat?

Am acționat: am anunțat președintele Consiliului Local, care nu a mai semnat această hotărâre, deci nu și-a mai făcut efectul.

Ulterior, am votat revocarea întregii hotărâri, alături de toți consilierii locali, cu excepția celor de la PSD și a viceprimarului Alexandru Săraru. I-am cerut din nou viceprimarului să ne dea explicații. A aplicat codul tăcerii.

Viceprimarul Săraru ar trebui să își dea demisia imediat pentru încercarea de prejudiciere a patrimoniului public cu acest tun imobiliar.