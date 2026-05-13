Iarna nu se predă. La Vârful Omu, ninge pe 13 mai

Calendaristic, suntem aproape de finalul primăverii. Practic, la 2.505 metri altitudine, pe Vârful Omu, iarna și-a uitat pălăria și nu are niciun chef să se întoarcă s-o ia.

Meteorologul Mugur Gavrilă, de la Stația Meteo Vârful Omu, a surprins astăzi imagini pe care ochii unui om de câmpie le-ar putea confunda ușor cu o filmare din ianuarie: zăpadă cât cuprinde, viscol și fulgi care cad neîncetat deasupra Bucegilor. Un reel postat pe Facebook a strâns rapid priviri uimite — pentru că data din colțul ecranului spune, fără drept de apel: 13 mai 2026.

Nu este o anomalie izolată. Datele înregistrate astăzi dimineață la Vârful Omu arată averse de ninsoare, temperaturi de -3,7°C și un strat de zăpadă de 74 de centimetri. Vântul bate dinspre nord, cerul e invizibil sub nori, iar umiditatea relativă atinge 94%, potrivit meteorologilor.

Fenomenul se înscrie într-un val de aer rece care a coborât peste România în aceste zile. Vremea se schimbă semnificativ începând de ieri, 12 mai, cu ploi, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, ninsori în zonele montane.

La Predeal, de exemplu, dacă ieri temperaturile maxime urcau până la 12 grade, de astăzi valorile termice scad brusc, maximele abia ating 6 grade, însoțite de fulgi de nea.

Vârful Omu are, oricum, o relație aparte cu zăpada. Conform datelor ANM din 8 mai, stratul de zăpadă era deja de 195 de centimetri la Vârful Omu — aproape doi metri de iarnă acumulată, cărora ninsoarea de azi le adaugă un nou strat proaspăt.

Primăvara există. Doar că urcă mai greu pe munte.