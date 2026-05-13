Bărbat reținut după ce a distrus parbrizul unei mașini, în Ploiești

Un bărbat în vârstă de 33 de ani, din municipiul Ploiești, a fost reținut de polițiști după ce ar fi provocat distrugeri unui autoturism, în seara zilei de 12 mai 2026.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, incidentul a fost semnalat în jurul orei 21:00, când o femeie a anunțat polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Ploiești că persoane necunoscute au provocat distrugeri la nivelul parbrizului mașinii sale.

La fața locului au fost mobilizate echipaje operative, care au început imediat verificările și cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Din investigațiile efectuate de polițiști a reieșit că, în aceeași seară, un bărbat ar fi urcat pe autoturismul persoanei vătămate și ar fi lovit cu piciorul parbrizul, provocând avarii semnificative.

În urma activităților desfășurate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ploiești, suspectul a fost identificat și depistat. Acesta a fost condus la sediul poliției pentru audieri și administrarea probatoriului.

Totodată, bărbatul a fost sancționat contravențional conform Legii 61/1991, primind o amendă în valoare de 2.000 de lei.

Pe baza probelor administrate, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore. În cursul zilei de 13 mai 2026, acesta urmează să fie prezentat procurorilor, care vor decide dacă se impune luarea unei alte măsuri preventive.

Cercetările continuă într-un dosar penal deschis pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere.