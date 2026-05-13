„Trenul astronauților” trece prin Gara de Vest Ploiești. Dumitru Prunariu se va afla la bordul lui Leon

Trenul românesc Leon va transporta vineri, 15 mai, astronauți și experți aerospațiali internaționali pe ruta București – Brașov și retur. În drumul său spre munte, garnitura va trece și prin Gara Ploiești Vest, fără să oprească însă la noi.

Se împlinesc 45 de ani de la zborul cosmic al lui Dumitru Prunariu

Evenimentul special este organizat de GRAMPET Group, cel mai mare grup feroviar privat și operator logistic din Europa Centrală și de Sud-Est. Grupul omagiază astfel performanța românească în spațiu, printr-o călătorie specială.

Concret, se împlinesc 45 de ani de la primul zbor al unui român în spațiu. Dumitru Prunariu va ocupa vineri un loc de cinste în acest tren. El este primul și singurul român care a zburat în spațiul cosmic. Se întâmpla la data de 14 mai 1981. Prunariu a participat la misiunea Soiuz 40 din cadrul programului „Intercosmos”. Misiunea a durat 7 zile, 20 de ore, 41 de minute și 52 de secunde, timp în care a efectuat 22 de experimente științifice.

Cine se va afla în trenul astronauților

România va fi astfel vineri, 15 mai, gazda unei reuniuni internaționale a pionierilor, a veteranilor şi a noilor generații de exploratori ai cosmosului. Aceștia au fost invitați să marcheze un moment definitoriu în istoria explorării spațiale.

La eveniment vor fi prezenţi și Ivan Bella- primul slovac în cosmos, Pedro Duque Pedro Duque- primul astronaut al Spaniei şi fost ministru al cercetării şi Alper Gezeravci- primul reprezentant al Turciei în era zborurilor comerciale şi pilot militar pe F16.

Lor li se alătură figuri emblematice ale Agenţiei Spaţiale Europene şi ale programelor spaţiale internaţionale.

Alături de ei vin și personalități care conduc cele mai prestigioase instituţii cosmice internaţionale.

Ce program vor avea invitații care călătoresc cu trenul Leon

Trenul Leon va fi mijlocul oficial de transport al invitaților evenimentului dedicat lui Dumitru Prunariu.

Garnitura va pleca vineri, 15 mai, din Gara București Băneasa către Brașov, la ora 08:13. Iar întoarcerea este programată în aceeași zi, cu plecare din Gara Brașov la ora 19:50.

În drumul său spre și dinspre munte, trenul Leon va trece și prin Gara de Vest Ploiești, dar fără a opri în gară, confirmă reprezentanții GRAMPET Group, pentru Observatorul Prahovean.

Pe parcursul zilei, participanții vor lua parte la mai multe evenimente organizate la Brașov. Programul include un concert de orgă la Biserica Neagră, o conferință organizată la Universitatea Transilvania și o vizită la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”.

Istoria trenului Leon

Trenul LEON a fost fabricat la Electroputere VFU Pașcani și este operat de RELOC Craiova. Este primul automotor DMU construit 100% în România, în ultimele opt decenii. Și este prezentat drept unul dintre cele mai puțin poluante trenuri de acest tip din țară.

Acesta este practic un simbol al revitalizării industriei feroviare românești. Certificat CE, conform standardelor europene, noul tren este eficient din punct de vedere al consumului. Reprezintă și o soluție flexibilă, care reduce emisiile de gaze cu efect de seră, putând funcționa cu combustibili nefosili, inclusiv HVO-100 (ulei vegetal hidrotratat).

Trenul botezat Leon atinge 120 de kilometri pe oră și a intrat în circulație în iunie 2025, pe rutele București- Brașov și București – Constanța. Garnitura poate circula pe rutele neelectrificate din țară, adică pe 62% din calea ferată. Totodată, aduce pe șine condițiile din vestul Europei.