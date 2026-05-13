Copilul de 5 ani dispărut în Sibiu a fost găsit în viață după trei zile de căutări

Copilul de 5 ani din localitatea Sebeșu de Jos, județul Sibiu, dispărut de trei zile, a fost găsit în viață. Minorul se afla într-o zonă împădurită, la aproximativ doi kilometri de locul din care plecase de lângă tatăl său. Băiatul a fost identificat cu ajutorul camerei de termoviziune dintr-un elicopter, au transmis reprezentanții Inspectoratului General de Aviație.

„Minorul dispărut a fost găsit în viață”, a anunțat IPJ Sibiu. Potrivit primelor informații, copilul este teafăr, iar salvatorii urmau să ajungă la el, notează digi24.ro.

Băiatul, Toma Alexandru Zereștea, în vârstă de 5 ani, a dispărut luni, în timp ce se afla împreună cu tatăl său într-o zonă din extravilanul localității Sebeșu de Jos, cunoscută popular drept „Ruscă”. Tatăl a sunat la 112 în jurul orei 18.00, după ce copilul a plecat într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit.

La acțiunile de căutare au participat peste 450 de persoane: polițiști, jandarmi, pompieri, militari, salvamontiști, voluntari și echipe canine. A fost verificată o suprafață de aproximativ 15 kilometri pătrați, inclusiv în zone împădurite și greu accesibile